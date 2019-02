Spagna | inflazione in frenata e sotto target BCE

Spagna - l'inflazione frena bruscamente a dicembre : l'inflazione dovrebbe aver frena to bruscamente in Spagna a dicembre . Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo, INE,, che ha pubblicato oggi una stima flash, l'indice dei prezzi al consumo ...

Spagna - inflazione novembre confermata in calo : confermata in frenata l'inflazione in Spagna, sotto il target fissato dalla BCE, 2%, . Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, nel mese di novembre, l'indice dei prezzi al consumo è sceso dello 0,1%...