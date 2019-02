Sedu | avvocato di colore in Italia | Oggi fomentate logiche razziste

ilgiornale

: <Hilarry Sedu, 32 anni, avvocato casertano originario della Nigeria a TPI racconta del suo percorso, che in altri P… - B612Ozuy : myri_di : RT @myrtamerlino: Dopo l’elezione nel consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli, potremmo eleggere Hilarry Sedu nuovo giudice di Sanre… - mattdra76 : RT @myrtamerlino: Dopo l’elezione nel consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli, potremmo eleggere Hilarry Sedu nuovo giudice di Sanre… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) 'Non sono per la politica dei porti aperti e per l'accoglienza indiscriminata. Ogni Stato deve poter decidere chi far entrare e chi far uscire dal territorio. Però fomentare determinate...