Sebastian Vettel è fiducioso dopo il debutto della Ferrari SF90

F1 : Sebastian Vettel - leader designato in Ferrari. Una stagione da dentro o fuori : Sebastian Vettel leader designato della Ferrari? Sembrerebbe proprio di sì. E’ quanto è emerso dalla conferenza stampa posteriore alla presentazione della nuova Ferrari 2019. La macchina che vorrà concorrere per il titolo iridato avrà un numero uno e questo è il 4 volte iridato. Lo ha detto piuttosto chiaramente il nuovo Team Principal Mattia Binotto: “Seb è la nostra priorità, almeno inizialmente. Charles Leclerc ha ancora molto da ...

F1 - Mattia Binotto : “Sebastian Vettel avrà la priorità - la SF90 è un’evoluzione in tutti gli aspetti” : E così è andata in archivio una molto emozionante presentazione della nuova Ferrari di F1 a Maranello. La SF-90, questo il nome scelto in onore dei 90 anni della scuderia, è la vettura progettata per andare all’assalto del titolo iridato 2019 e per interrompere l’egemonia della Mercedes, che vince in maniera ininterrotta da 5 anni. Nella scuderia del Cavallino Rampante è reduce da un inverno pieno di cambiamenti, nei quali vi è stato ...

F1 - Test Barcellona 2019 : sarà Sebastian Vettel a guidare per primo la Ferrari. Leclerc sarà al volante a partire dal day-2 : Emozione e fibrillazione: sono queste le emozioni che si provano a Maranello dopo la presentazione della nuova Ferrari SF-90, che concorrerà nel prossimo Mondiale di F1 2019. La Rossa ha effettuato il proprio vernissage nella mattinata appena trascorsa e le sue forme hanno colpito l’attenzione di tutti, piloti in primis che non vedono l’ora di guidarla nei prossimi Test a Barcellona, in programma dal 18 al 21 febbraio. Ebbene, come ...

F1 - Sebastian Vettel : “Sono sicuro che continueremo a migliorarci. Le novità nel team? Una nuova sfida” : Sebastian Vettel non poteva di certo mancare alla presentazione della nuova Ferrari. La SF90, questo il nome scelto per onorare i 90 anni della scuderia, ha colpito l’attenzione di tutti con la sua cura nel dettaglio e la ricerca certosina di soluzioni che possano essere al tempo stesso creative e vincenti. Il tedesco è chiamato all’annata del riscatto nel Mondiale di F1. Il 2018 è stato per lui quello del sogno e del grande incubo, ...

F1 - svelata la nuova Ferrari SF90 : le sensazioni di Sebastian Vettel e Charles Leclerc : I due piloti sono intervenuti nel corso della presentazione della nuova Ferrari, esprimendo le proprie sensazioni sulla nuova monoposto Un rosso più opaco, con nuovi inserti neri che rendono ancora più aggressiva la nuova Ferrari. La SF90 si è mostrata al mondo rivoluzionata rispetto al passato, tantissime novità pronte ad essere portate in pista in occasione dei test di Barcellona in programma da lunedì sul circuito del Montmelò. Presenti ...

Formula 1 - ecco la Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc : MARANELLO, Modena, - La Ferrari toglie il velo alla sf 90 l'auto che, nelle mani di Sebastian Vettel e Charles Leclerc, dovrebbe nelle speranze del team di Maranello riportare le rosse in cima al ...

F1 – Possibile ritorno di Sebastian Vettel in Red Bull? Helmut Marko mette le cose in chiaro : Il consulente del team di Milton Keynes ha parlato della possibilità di un ritorno di Sebastian Vettel Non lo esclude, ma nemmeno lo conferma. Helmut Marko non si sbilancia circa un Possibile ritorno di Sebastian Vettel alla Red Bull, team con cui ha ho portato a casa ben quattro titoli mondiali. Photo4/LaPresse Il consulente della scuderia austriaca è stato interpellato, ai microfoni di motorsport-total.com, su vantaggi e svantaggi di ...

F1 – Novità Ferrari - Sebastian Vettel prova il nuovo sedile : ecco com’è andato il ‘seat fitting’ sulla Rossa 2019 : Sebastian Vettel, presso Maranello, ha effettuato il ‘seat fitting’ sulla nuova Ferrari: il pilota tedesco si è accomodato per la prima volta sul nuovo sedile della monoposto che guiderà per la stagione 2019 Il countdown prosegue inesorabile, la data che tutti i tifosi della Ferrari aspettano, segnata in rosso (ovviamente!) sul calendario, è quella del 15 febbraio: il giorno in cui verrà presentata la nuova Ferrari 2019! Manca ...

Sebastian Vettel : Carriera e vita privata del pilota Ferrari : Sebastian Vettel: La Carriera del pilota Ferrari. Sebastian Vettel, campione del mondo F1 per quattro volte, rimarrà per il quinto anno consecutivo alla corte della Rossa. La scuderia Ferrari si affida ancora al pilota tedesco, nella speranza di ritrovare la vittoria mondiale, che ormai manca da troppo. Sebastian Vettel: la Carriera Vettel nasce a Heppenheim, in Germania, il 3 luglio 1987. All’età di 8 anni comincia a gareggiare ...

F1 - quanti soldi guadagnano i piloti? Tutti gli stipendi e gli ingaggi : Lewis Hamilton Paperone - Sebastian Vettel staccato : quanti soldi guadagnano i piloti di F1? Che cifre ballano in uno degli sport più remunerativi? Quali sono i conti in banca dei fenomeni che si danno battaglia sui circuiti del Mondiale della classe automobilistica più importante? Il canale televisivo F1 Weekends ha cercato di fare i conti in tasca ai vari piloti, arrivando a stimare lo stipendio dei 20 uomini che si schiereranno sulla griglia di partenza nel 2019: si tratta di stime visto che i ...

F1 - Jenson Button su Sebastian Vettel : “Leclerc potrebbe essere un pericolo per il tedesco” : Non è una situazione facile da gestire quella di Sebastian Vettel in Ferrari. I cambiamenti che ci sono stati nel corso dell’inverno, con l’avvento di Mattia Binotto al posto di Maurizio Arrivabene nel ruolo di Team Principal e soprattutto di Charles Leclerc al posto di Kimi Raikkonen alla guida della Rossa, potrebbero sortire effetti poco graditi al tedesco. Di fatto, il pilota monegasco, nato e cresciuto nella scuderia di Maranello ...

Ferrari : aumenta la pressione su Sebastian Vettel secondo Nico Rosberg : " La pressione che Sebastian deve affrontare in questo momento è elevata, assolutamente", ha dichiarato a Sky Sports News il campione del mondo 2016. "La sentiva, ne sono certo, già l'anno scorso e ...