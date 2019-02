Scuola | il corso di esorcismo per gli insegnanti

Scuola - sul portale del Miur spunta il corso di aggiornamento sull’esorcismo. Il ministero : “Non è organizzato da noi” : La Scuola italiana vuole docenti sempre più preparati, ma fino ad oggi nessuno aveva mai pensato che tra le competenze richieste ai nostri insegnanti potesse esserci anche l’apprendimento delle tecniche più efficaci per combattere il demonio. È quello che offre invece il corso di aggiornamento in “esorcismo e preghiera di liberazione”: non è organizzato (né tantomeno finanziato) dal ministero dell’Istruzione, come precisano da viale Trastevere, ...

Sondrio - 11enne cade durante il corso d'arrampicata della Scuola : è gravissima : Doveva essere un momento di sport e condivisione, un'occasione per avvicinarsi ad una disciplina affascinante ed, invece, si è trasformato in una tragedia. Ieri mattina, una ragazzina di 11 anni, è precipitata dalla parete di arrampicata durante una lezione speciale organizzata dalla sua scuola media. L'incidente è accaduto in una palestra di Albosaggia, piccolo centro in provincia di Sondrio, e ora la piccola è ricoverata in gravi condizioni ...

Concorso Scuola 2019 : cosa cambia con l’abolizione del FIT : La Legge di Bilancio 2019 ha modificato i requisiti per poter partecipare al Concorso scuola 2019. La nuova norma ha apportato una radicale modifica al futuro reclutamento per il personale docente, abolendo di fatto il FIT triennale, approvato nel D.L. 59/17, sostituendolo con l’anno di prova. Abolizione FIT triennale Oltre all’ammissione al Concorso scuola secondaria degli ITP con il solo titolo di studio del diploma e senza l’obbligo del ...

Le caratteristiche essenziali del ricorso Scuola innanzi al giudice del lavoro : A cura dello Studio Legale Esposito/Santonicola Gentili docenti ed operatori scolastici, A seguito delle numerose richieste, giunte con email all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com, lo studio legale SANTONICOLA AND PARTNERS illustra sinteticamente cosa vuol dire intraprendere un’azione giudiziaria al cospetto della Magistratura del lavoro. CHI DECIDE LA CAUSA, UNA SINGOLA PERSONA O IL COLLEGIO GIUDICANTE? La ...

Scuola/ Mobilità docenti - dal concorso a quota 100 le sfide del 2019 : Trasferimenti, quota 100, concorso, regionalizzazione degli insegnanti: quest'anno la giostra del personale docente viaggerà a pieno ritmo

Bari - a Scuola un corso per diventare fashion blogger : 'Vogliono essere Chiara Ferragni' : Tutti voglio diventare influencer sui social come la celeberrima fashion blogger italiana Chiara Ferragni, moglie del noto cantante rap Fedez. Così, rispondendo alle richieste dei clienti, l'istituto di formazione Omniapro di Bari ha organizzato e promosso, in collaborazione con l'Istituto scolastico professionale statale per l'artigianato e l'industria "Luigi Santella", un corso per diventare fashion-blogger. Il corso Il primo modulo di ...

Scuola - boom domande al concorso DSGA : le ultime notizie al 30 gennaio : Un vero e proprio boom di domande per il concorso bandito dal Ministero dell’Istruzione che metterà a disposizione 2.004 posti da direttore dei servizi generali ed amministrativi delle scuole (DSGA) per le scuole statali di ogni ordine e grado. Il quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’ ha reso noto i dati relativi alle domande presentate per la suddetta selezione. concorso DSGA, oltre 102mila le domande presentate I dati parlano ...

Concorso Scuola 2019 : l’offerta Unisea per i 24 CFU : Sembra che manchi veramente poco all’uscita del bando per il Concorso scuola 2019. Un’occasione imperdibile per migliaia di precari italiani di terza fascia che avranno modo di trovare una sistemazione definitiva passando di ruolo, previo superamento delle varie prove. Ricordiamo che tra i requisiti indispensabili per partecipare al Concorso in questione ci sarà l’aver conseguito i famigerati 24 CFU in materie ...

Scuola - concorso ordinario infanzia e primaria ultime notizie : le parole del ministro Bussetti : Il ministro Marco Bussetti ha rilasciato un’intervista alla redazione del quotidiano ‘Il Giorno’, dove ha toccato alcuni argomenti di particolare importanza, come il concorso ordinario infanzia e primaria, l’aggiornamento delle graduatorie e la mobilità docenti. concorso ordinario partirà a breve, parola del ministro Bussetti ‘Sull’aggiornamento delle graduatorie, ne parleremo prossimamente – ha ...

Sanità : 46 valanghe l’anno in Italia - medici a Scuola di soccorso : ‘Camici bianchi‘ addestrati a salvare vite sotto la neve. Ogni anno in Italia, nella stagione invernale, vengono provocate in media 46 valanghe, con un totale di 95 persone coinvolte, di cui 20 non sopravvivono. La rapidità e l’addestramento di medici e sanitari che per primi intervengono in questo tipo di emergenza sono fondamentali per aumentare i tassi di sopravvivenza. Proprio per formare questi operatori si è conclusa ieri ...

Prosegue il ricorso Uil Scuola Trapani per il recupero delle somme per docenti e Ata : Proseguirà fino al 28 febbraio prossimo il ricorso della Uil Scuola Trapani per fare recuperare al personale docente e Ata che negli ultimi 5 anni ha lavorato con contratti brevi e saltuari le somme ...

La Scuola Holden di Baricco diventa un corso di laurea triennale : tra le sette discipline anche Armonia e Instabilità : sette discipline, tre anni, una laurea: la Scuola Holden di Alessandro Baricco a Torino lancia un corso equipollente a una laurea triennale: Holden Academy Contemporary Humanities, the Writing Program.