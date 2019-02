Sciopero 8 marzo | trasporti fermi anche per la protesta globale delle donne

Blastingnews

: RT @LucaLombroso: fra un mese esatto, sciopero per il clima! Studenti, chiedete a gran voce di lasciar sotto terra i combustibili fossili,… - AlaskaSpines : RT @LucaLombroso: fra un mese esatto, sciopero per il clima! Studenti, chiedete a gran voce di lasciar sotto terra i combustibili fossili,… - RadiAzioneInfo : #Padova verso lo sciopero dell'8 marzo su -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) L’8sarà la Giornata Internazionale della Donna e per l’occasione andrà in scena unofemminista per dire “no” a tutte le forme di violenza. Si fermeranno tutte le categorie pubbliche e private a livello nazionale, con i principali sindacati are in prima linea. Ad essere coinvolti sarannoi lavoratori del settore deiA tal proposito ci sarà uno stop per l’intera giornata, con varie modalità di svolgimento. Il comparto ferroviario si fermerà a partire dalle ore 21.00 del 7e per le successive 24 ore. Per quanto riguarderà i mezzi pubblici, invece, le fasce orarie dell’agitazione saranno differenti di città in città. Fermoil personale del comparto aereo per 24 ore. Dunque, ci attenderanno numerosi disagi durante questa giornata di festa. Tra le sigle sindacali aderenti allo stop figurano USB, CUB, SGB e USI. Come accennato ...