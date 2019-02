Sci di fondo | Coppa del Mondo Cogne 2019 | passa dall’Italia l’ultimo test prima dei

Trussardi e la vendita a un fondo italiano : «È il nostro RinaScimento» : «È stata una faticaccia, ma adesso siamo soddisfatti di aver investito in un settore rilevante per l'economia del Paese, come quello della moda». Le parole chiave di questa operazione iniziano tutte ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : appuntamento speciale per Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani davanti alla propria gente : L’abbraccio della Valle d’Aosta ai suoi due campioni, alla vigilia dell’appuntamento più importante dell’anno. Cogne attende con ansia la tappa di Coppa del Mondo in programma nel week end in arrivo sulle nevi ai piedi del Gran Paradiso in uno dei posti più belli d’Europa, con panorami mozzafiato e strutture all’avanguardia, un posto di cui non puoi fare a meno di innamorarti. A proposito di amore, Francesco ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo allunga in vetta - Alexander Bolshunov a -188 : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - +180 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Cogne torna ad ospitare la Coppa del Mondo dopo dodici anni : il programma completo : L’attesa è finita: il grande fondo ritorna a Cogne con la Coppa del Mondo a distanza di 12 anni Dalla Finlandia alla Valle d’Aosta. dopo Lahti, la Coppa del Mondo di fondo arriva a Cogne per l’ultima tappa prima dei Campionati Mondiali di Seefeld. Sono dodici anni che il circuito degli sci stretti non si fermava nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. C’è grande fermento per vedere all’opera i grandi campioni che si ...

Sci – L’attesa è finita - il grande fondo torna dopo 12 anni : sabato e domenica la Coppa del Mondo fa tappa a Cogne : dopo 12 anni d’assenza, la Coppa del Mondo di fondo arriva a Cogne per l’ultima tappa dei Campionati Mondiali di Seefeld Dalla Finlandia alla Valle d’Aosta. dopo Lahti, la Coppa del Mondo di fondo arriva a Cogne per l’ultima tappa prima dei Campionati Mondiali di Seefeld. Sono dodici anni che il circuito degli sci stretti non si fermava nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. C’è grande fermento per vedere all’opera i ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa di Cogne. Pellegrino la stella - tanti giovani all’arrembaggio : Nel weekend del 16-17 febbraio la Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo farà tappa a Cogne (provincia di Aosta), sulle nevi italiane andrà in scena l’ultimo appuntamento prima dei Mondiali di Seefeld e dunque ci sarà grande attesa per vedere all’opera i migliori atleti in vista della rassegna iridata. L’Italia punterà soprattutto su Federico Pellegrino che cercherà il colpaccio nella sprint a tecnica libera di sabato 16 febbraio ...

Sci di fondo - la Coppa del Mondo fa tappa a Cogne : i convocati del direttore tecnico Marco Selle : I convocati per la tappa di Coppa del Mondo a Cogne. Presenti anche gli atleti del contingente nazionale Il direttore tecnico Marco Selle ha ufficializzato la composizione della squadra che prenderà parte alla tappa di Coppa del Mondo di Cogne (Ao). Nella sprint in tecnica libera di sabato 16 febbraio saranno al via Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Mirco Bertolina, Stefan Zelger e Claudio Muller fra gli uomini ed Elisa Brocard, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Cogne 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date : Due settimane dopo aver ospitato i Campionati Italiani, Cogne ospita il prossimo weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019, proprio prima dei Mondiali di Seefeld. Sono in calendario le prove sprint a tecnica libera maschile e femminile, una 10 km a tecnica classica femminile e una 15 km, sempre a tecnica classica, maschile. Sarà l’occasione, per il pubblico italiano, di vedere all’opera non solo Federico Pellegrino, ...