Sci alpino | Gigante Mondiali 2019 | Alexis Pinturault precede di un decimo Hirscher nella

LIVE Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 in DIRETTA : Pinturault precede di un decimo Hirscher - influenza ed errori letali per gli azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove prosegue il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Il grande favorito della gara iridata di Are è sempre lui, l’austriaco Marcel Hirscher che va a caccia della sua prima medaglia dei Mondiali, in una gara dove parte super favorito, forse più ...

Slalom femminile - Mondiali Sci alpino 2019 (16 febbraio) : programma - orari e tv : Mikaela Shiffrin contro Petra Vlhova. Il grande duello al femminile dei Mondiali di sci alpino di Are avrà il suo culmine nello Slalom di domani. Ieri in gigante ha vinto la slovacca, mentre l’americana ha chiuso al terzo posto e adesso cerca la vendetta tra i rapid gates. Si comincia alle 11.00 con la prima manche e poi alle 14.30 con la seconda. L’Italia schiera Chiara Costazza, Irene Curtoni e Lara Della Mea. L’obiettivo è ...

Sci alpino - Coppa Europa Sarentino 2019 : prima vittoria in carriera per Davide Cazzaniga : Una giornata indimenticabile per Davide Cazzaniga. Il 26enne azzurro ha trionfato per la prima volta in Coppa Europa, vincendo il superG di Sarentino. Il brianzolo aveva già dimostrato di essere in grande forma in questa settimana, visto che aveva conquistato il terzo posto nella discesa libera di ieri. Anche la fortuna ha dato una mano all’azzurro. Cazzaniga si è imposto con un solo centesimo di vantaggio sull’austriaco Stefan ...

Sci alpino – Coppa Europa : primo trionfo in carriera per Cazzaniga - l’azzurro vince il superG di Sarentino : Cazzaniga sale sul gradino più alto del podio battendo per un centesimo l’austriaco Stefan Babinsky in una gara che in generale ha visto distacchi ridottissimi Il primo trionfo in carriera deve avere un sapore speciale. Davide Cazzaniga ne prova il gusto a 26 anni, nel pieno della maturità di un atleta: ha gareggiato undici volte in Coppa del mondo, ma anche vincere in Coppa Europa, nel secondo circuito internazionale, è una ...

Sci alpino - Mondiali Are 2019 : scelti gli slalomisti dell’Italia. Saranno quattro gli azzurri al cancelletto di partenza domenica : Stanno per scorrere i titoli di coda ai Mondiali di sci alpino di Are, in Svezia, domenica 17 febbraio andrà in scena l’ultima gara del lungo programma iridato: si tratta dello slalom speciale maschile, che vedrà la prima manche alle 11.00 e la seconda alle 14.30. L’Italia, come le principali Nazionali della disciplina, avrà a disposizione quattro posti. Sono stati appena designati i quattro azzurri in gara: Saranno al cancelletto di ...

Sci alpino - Mondiali Are 2019 : scelte le slalomiste dell’Italia. Sabato saranno tre le azzurre al via : Stanno per avviarsi a conclusione i Mondiali di sci alpino di Are, in Svezia, infatti domani, Sabato 16 febbraio, andrà in scena nelle l’ultima gara femminile inserita nel programma iridato: si tratta dello slalom speciale, che vedrà la prima manche alle 11.00 e la seconda alle 14.30. L’Italia schiererà tre atlete al cancelletto di partenza. Sono state appena designate le tre azzurre in gara: domani saranno in partenza per la prima ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : oggi il gigante maschile nel pomeriggio/sera. Gli orari delle due manche e come vederle in tv. La startlist : Ci siamo: oggi, venerdì 15 febbraio, si assegnerà il nono titolo iridato dello sci alpino. Ad Are, in Svezia, sarà la volta dello slalom gigante maschile. Si partirà con la prima manche alle ore 14.15 e concorreranno per la medaglia d’oro ben 98 atleti da 55 Paesi. Saranno quattro gli azzurri al via: Luca De Aliprandini con il pettorale numero 8, Manfred Moelgg con il 18, Riccardo Tonetti con il 21 e Simon Maurberger con il 35. Seconda ...

LIVE Sci alpino - DIRETTA Gigante maschile Mondiali 2019 : orario d’inizio - tv e streaming : Oggi, venerdì 15 febbraio, si assegnerà il nono titolo iridato dello sci alpino: ad Are, in Svezia, sarà la volta dello slalom Gigante maschile. Si partirà con la prima manche alle ore 14.15 e concorreranno per la medaglia d’oro ben 98 atleti da 55 Paesi. Saranno quattro gli azzurri al via: Luca De Aliprandini con il pettorale numero 8, Manfred Moelgg con il 18, Riccardo Tonetti con il 21 e Simon Maurberger con il 35. Seconda manche ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : obiettivo Top10 per l’Italia in gigante - ma gli azzurri vogliono stupire : Il gigante maschile è una delle specialità, insieme allo slalom femminile, che ha dato le minori soddisfazioni all’Italia nelle ultime stagioni di Coppa del Mondo. Non è un momento felicissimo per i gigantisti azzurri, che comunque vogliono ben figurare nell’odierna gara dei Mondiali di Are. L’obiettivo più realistico è quello di centrare un piazzamento tra i primi dieci, ma nulla vieta agli azzurri di provare a stupire, anche ...

Sci alpino - Gigante maschile Mondiali 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Dopo la gara femminile, oggi ai Mondiali di sci alpino in corso di svolgimento ad Are è in programma il Gigante maschile. Sarà un venerdì che segna l’esordio in Svezia di uno dei campioni più attesi della rassegna iridata, Marcel Hirscher. Si comincia alle 14.15 con la prima manche e poi alle 17.45 con la seconda in notturna. L’Italia schiera Luca De Aliprandini, Manfre Moelgg Riccardo Tonetti, Simon Maurberger. L’obiettivo è ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA DI DISCESA LIBERA Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, ...

Sci alpino - Mondiali 2019 oggi (15 febbraio) : programma - orari e tv. Il calendario completo e gli italiani in gara : I Mondiali di sci alpino stanno volgendo al termine e, a tre giorni dalla chiusura della rassegna iridata di Are, farà finalmente il suo esordio in Svezia anche uno dei campioni più attesi, Marcel Hirscher. oggi è il giorno del gigante maschile, prima prova tecnica per gli uomini. Si comincia alle 14.15 con la prima manche e poi alle 17.45 con la seconda in notturna. L’Italia schiera Manfred Moelgg, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, ...