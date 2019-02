Sci alpino | Gigante maschile Mondiali 2019 oggi | orario d’inizio e come vederlo in tv I

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA DI DISCESA LIBERA Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, ...

Sci alpino - Mondiali 2019 oggi (15 febbraio) : programma - orari e tv. Il calendario completo e gli italiani in gara : I Mondiali di sci alpino stanno volgendo al termine e, a tre giorni dalla chiusura della rassegna iridata di Are, farà finalmente il suo esordio in Svezia anche uno dei campioni più attesi, Marcel Hirscher. oggi è il giorno del gigante maschile, prima prova tecnica per gli uomini. Si comincia alle 14.15 con la prima manche e poi alle 17.45 con la seconda in notturna. L’Italia schiera Manfred Moelgg, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher ormai imprendibile : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin in volo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

VIDEO Sci alpino - Mondiali 2019 : le immagini del trionfo di Petra Vlhova. Battute Rebensburg e Shiffrin : La slovacca Petra Vlhova ha vinto lo slalom gigante dei Mondiali di sci alpino, precedendo la tedesca Viktoria Rebensburg e la statunitense Mikaela Shiffrin. Di seguito i VIDEO delle discese delle tre atlete al traguardo e l’intervista della nuova campionessa mondiale poco dopo l’arrivo. LA SECONDA MANCHE DI Petra VLHOVA LA SECONDA MANCHE DI VIKTORIA Rebensburg LA SECONDA MANCHE DI MIKAELA Shiffrin LE PAROLE DI Petra VLHOVA AL ...

Sci alpino - Gigante maschile Mondiali 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Si terrà domani lo slalom Gigante maschile valevole per i Mondiali di Åre, in Svezia, che durante tutto il suo periodo di svolgimento ha visto numerosissimi problemi causati da continui spostamenti delle partenze. Superfavorito della prova di domani è Marcel Hirscher: per l’austriaco c’è la caccia alla settima medaglia d’oro iridata in carriera. Dietro di lui, nel borsino dei favoriti, troviamo Henrik Kristoffersen (che sarà il ...

Sci alpino - Pagelle Gigante femminile Mondiali 2019 : Petra Vlhola si laurea - Rebensburg sciupa tutto - Shiffrin non al massimo - Brignone a metà : Il Gigante femminile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019 non passerà alla storia per lo spettacolo espresso dalle atlete, quanto per le condizioni al limite (forse oltre) nelle quali hanno dovuto, loro malgrado, correre. Il vento fortissimo ha rovinato la scena alle protagoniste che hanno dovuto lottare in ogni modo per non perdere la giusta traiettoria, ma non ha limitato il talento cristallino di Petra Vlhova, sempre più al vertice dello ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : rammarico nelle parole di Federica Brignone. L’azzurra : “Determinante la diversa visibilità nella prima manche” : Lo slalom gigante femminile dei Mondiali di sci alpino ha visto la vittoria della slovacca Petra Vlhova, che ha preceduto di 0″14 la tedesca Viktoria Rebensburg, e di di 0″38 la statunitense Mikaela Shiffrin. Quinta Federica Brignone, 13ma Marta Bassino, fuori nella seconda manche Francesca Marsaglia e Sofia Goggia. Le azzurre a fine gara hanno parlato al sito federale. Federica Brignone si è classificata quinta a 0″87 dalla ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Petra Vlhova più veloce del vento è oro nel gigante davanti a Rebensburg e Shiffrin - 5a Brignone - out Goggia : Una medaglia d’oro che luccica e che va ad esaltare il talento di una grandissima fuoriclasse che sta sbocciando in maniera davvero notevole giorno dopo giorno. Petra Vlhova vince il gigante dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are, superando proprio in extremis Viktoria Rebensburg, che fino a pochi metri dall’arrivo era quasi certa di avere vinto. Completa il podio Mikaela Shiffrin, che non è stata in grado di compiere la rimonta ...

Sci alpino - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata. Svizzera in testa - Italia seconda con la Norvegia : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. L’Italia cercherà di essere assoluta ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Mondiali in DIRETTA : Goggia e Brignone per la rimonta alle 18.00 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove incomincia il weekend riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Mikaela Shiffrin partirà con tutti i favori del pronostico, il fenomeno statunitense ha dominato l’intera stagione tra le porte larghe e non sembra avere rivali, la campionessa a stelle e strisce ...

Sci alpino - EYOF 2019 : Matteo Bendotti conquista il bronzo nel gigante a Sarajevo : Matteo Bendotti ha conquistato la medaglia di bronzo nel gigante agli EYOF 2019, il Festival Olimpico della GIoventù Europea che si sta disputando a Sarajevo (Bosnia Erzegovina). Il 17enne dello Sci Club Radici, che aveva già conquistato un positivo quinto posto in slalom dove Manuel Ploner ci aveva regalato la medaglia d’argento, è stato davvero molto bravo ed è riuscito a salire sul podio in una stagione importante per questo giovane che ...