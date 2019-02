Sanità | fondi integrativi? No | sostitutivi | coprono servizi già garantiti dal sistema

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 febbraio 2019) C’erano una volta isanitari. Che oggi, anzi da sempre, a dispetto del nome, sonoper lo piùdelo sanitario nazionale. Perché al posto di erogare prestazioni aggiuntive ai Lea, i livelli essenziali di assistenza che lo Stato è tenuto a fornire a tutti i cittadini, come per esempio molte cure odontoiatriche e l’assistenza ai soggetti non autosufficienti,giàdal Ssn (o che il Ssn comunque dovrebbe garantire). Che noi quindi già paghiamo con le tasse. La commissione Affari sociali della Camera ha appena avviato un’indagine conoscitiva su questi, che hanno ancora poche luci e molte ombre. Il messaggio di Marialucia Lorefice (M5s), presidente Cinquestelle della commissione, è perentorio: “Laintegrativa non dovrebbe sostituirsi al primo pilastro del nostropubblico di salute che è il Ssn, basato sui ...