Samsung Volley Cup – Doppia sfida nel sabato | domenica big match Savino Del

Samsung Volley Cup - risultati 19ª Giornata – Imoco e Igor a braccetto : Savino del Bene ko : Samsung Volley Cup: Imoco e Igor a braccetto, la èpiù Pomì frena la Savino Del Bene. Il Bisonte batte l’UYBA e rafforza il settimo posto, la Saugella Monza in rimonta su Cuneo Corrono fianco a fianco Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara in vetta alla classifica della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Le pantere e le azzurre vincono i rispettivi match contro Reale Mutua Fenera Chieri e Lardini Filottrano e ...

Samsung Volley Cup A2 – Montecchio batte Pinerolo in rimonta : buon inizio in Pool Salvezza : Samsung Volley Cup A2: Montecchio di rimonta batte Pinerolo per 3-1 e inizia con il piede giusto la Pool Salvezza Vittoria importante per S.lle Ramonda-Ipag Montecchio che piega Pinerolo nel primo incontro valido per la Pool Salvezza. Una gara molto combattuta che ha premiato la formazione di casa, forse più affamata di vittoria. inizio sprint per Pinerolo, bravo a mettere in difficoltà la difesa delle castellane, 2-5. Con Pamio al ...

Samsung Volley Cup – La Zanetti Bergamo agguanta l’8° posto - battuta Brescia 3-1 : Samsung Volley Cup: missione compiuta per la Zanetti Bergamo, batte Brescia per 3-1 e agguanta l’ottavo posto in classifica. Domenica si chiude il 6^ turno di ritorno, tutti i match live su LVF TV Nell’anticipo televisivo della sesta giornata di ritorno della Samsung Volley Cup, la Zanetti Bergamo piega la Banca Valsabbina Millenium Brescia e mette a segno la missione di giornata: ottenere i 3 punti per agguantare proprio le ...

Samsung Volley Cup – Amara sconfitta per il Club Italia : il carattere non basta contro l’Igor Gorgonzola Novara : Serie A1 Femminile: buon gioco e ritmo non bastano al Club Italia CRAI che cede con Novara Il Club Italia CRAI esce sconfitto dal match con la Igor Gorgonzola Volley Novara 1-3 (13-25, 26-24, 15-25, 21-25) ma dimostra carattere e ottimo gioco. Mvp di serata è Sylvia Nwakalor, schierata dal tecnico Massimo Bellano nel sestetto iniziale insieme a Fahr, Battista, Pietrini, Lubian e al libero De Bortoli. Assente Alessia Populini fermata ...

Samsung Volley Cup – Successo e vetta della classifica per la Igor - agganciata l’Imoco : Samsung Volley Cup: la Igor torna al Successo e aggancia l’Imoco in cima. L’UYBA si riprende il quarto posto, sorriso èpiù Pomì. Festa Cuneo al quinto, ma che lotta con Brescia. Giovedì sera alle 20.30 su Rai Sport + HD Saugella-Il Bisonte Due vittorie interne e due esterne nella seconda di tre serate dedicate al turno infrasettimanale della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Torna al Successo la Igor Gorgonzola Novara, ...

Pallavolo – Prima della Coppa Italia resta l’ultimo turno infrasettimanale di Samsung Volley Cup : la preview della 18ª Giornata : Samsung Volley Cup: Prima delle Finali di Coppa Italia c’è l’ultimo turno infrasettimanale. Martedì l’anticipo tra Zanetti e Imoco. Cuneo-Brescia per l’ottavo posto, giovedì Saugella-Bisonte Lo sguardo degli appassionati di Pallavolo è già rivolto alle Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia, eppure Prima dell’appuntamento del 2-3 febbraio c’è ancora una Giornata di Samsung Volley Cup da vivere. Tra martedì ...

Samsung Volley Cup – Club Italia ko - la Savino Del Bene Scandicci vola in testa : Samsung Volley Cup: la Savino Del Bene batte il Club Italia e vola in testa. La Saugella vince a Chieri e si riprende il quarto posto. Il Bisonte e Bosca S.Bernardo, vittorie da Play Off. Da martedì il turno infrasettimanale La Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile ha una nuova capolista: è la Savino Del Bene Scandicci, che sfrutta l’occasione concessale dall’Igor Gorgonzola Novara, battuta nell’anticipo ...

Samsung Volley Cup A2 – Terminata la Regular Season : definite le squadre della Pool Promozione : Samsung Volley Cup A2: chiusa la Regular Season, la Conad Ravenna è l’ultima squadra che sale nella Pool Promozione. Le classifiche della seconda fase, lunedì i nuovi calendari Si è definitivamente chiusa la prima fase della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile. Disputata l’ultima giornata della Regular Season, si definiscono le squadre che confluiscono nella Pool Promozione – ovvero le prime cinque del Girone A e le ...

Samsung Volley Cup – Conegliano espugna Novara nel big match della 17ª giornata e si prende la vetta della classifica : Samsung Volley Cup: L’Imoco Volley Conegliano espugna Novara nel big match e aggancia la Igor Gorgonzola in vetta alla classifica Non delude le attese il big match della 17^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile: in un palazzetto strapieno (3750 gli spettatori presenti) e davanti alle telecamere di Rai Sport + HD, l’Imoco Volley Conegliano espugna in tre set il campo della Igor Gorgonzola Novara, vendicando la ...

Samsung Volley Cup – Vittoria netta per Banca Vasabbina Brescia su Filottrano : Samsung Volley Cup: La Banca Valsabbina Millenium Brescia si impone in tre set sulla Lardini Filottrano nell’anticipo della 17^ giornata Festeggia la Banca Valsabbina Millenium Brescia nel primo anticipo della 17^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile: davanti al proprio pubblico le Bresciane sconfiggono per 3-0 la Lardini Filottrano, ottenendo il secondo successo consecutivo in campionato e compiendo un passo ...

Samsung Volley Cup – Il Club Italia Crai ospita la Savino del Bene Scandicci : Serie A1 Femminile: il Club Italia Crai ospita la Savino del Bene Scandicci Dopo lo stop al Campionato di A1 per lasciare spazio quarti di finale di Coppa Italia, per il Club Italia Crai la Samsung Volley Cup riparte con due partite casalinghe. Domenica alle 17 le azzurrine ospiteranno al Centro Federale Fipav Pavesi la Savino del Bene Scandicci, mentre, mercoledì alle 20.30, le ragazze allenate da Massimo Bellano scenderanno in campo per ...

Samsung Galaxy Volley Cup – Valsabbina anticipa con Filottrano : le Leonesse in campo a caccia della salvezza : Valsabbina anticipa con Filottrano, sabato alle 18 Leonesse in campo. Le sorelle Di Iulio si sfidano nuovamente dopo il colpaccio delle Leonesse al PalaBaldinelli di Osimo all’andata. Fare punti per Brescia significherebbe, matematica a parte, agganciare saldamente la salvezza Dopo la settimana di pausa del campionato, in coincidenza con i Quarti di finale della Coppa Italia, la Banca Valsabbina Millenium Brescia è ritornata ad ...

Samsung Volley Cup - Nell'anticipo della 16ª giornata la Pomì supera al tie break il Bisonte Firenze : Samsung Volley CUP A1 IL PROGRAMMA della 16giornata Sabato 12 gennaio, ore 20.30 , diretta Rai Sport + HD, Pomì Casalmaggiore Il Bisonte Firenze 3-2 , 25-21, 25-19, 21-25, 16-25, 15-13, Domenica 13 ...