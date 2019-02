Sabato e domenica nel Foglio Che cosa c' è nell' inserto culturale del fine settimana

Samsung Volley Cup – Doppia sfida nel Sabato - domenica big match Savino Del Bene-Saugella : la preview della 20ª Giornata : Samsung Volley Cup: Igor-Il Bisonte e Imoco-Lardini aprono sabato il programma della 20^ Giornata. domenica su LVF TV big match Savino Del Bene-Saugella. UYBA in casa, èpiù Pomì fuori. Tra Bosca e Zanetti è sfida Play Off Alla vigilia del quinto turno della CEV Champions League, per alcuni versi fondamentale per la stagione europea dei team italiani, Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara anticipano i propri match della 20^ ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Sabato 16 e domenica 17 febbraio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 16 e domenica 17 febbraio 2019: Bill (Don Diamont) desidera Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), ma lei ama solo Liam (Scott Clifton). Wyatt (Darin Brooks) confessa a Katie (Heather Tom) di essere preoccupato per suo fratello, devastato dalla notizia di un’ipotetica relazione tra Bill e Steffy. Liam dice a Steffy che sta per sposare Hope (Annika Noelle) ma lei non la prende bene e chiede almeno di ...

Meteo weekend : assaggio di primavera tra Sabato e domenica - ma c’è il pericolo nebbia : Prevalenza di sole con temperature molto miti per il periodo su tutte le regioni grazie all'alta pressione di matrice nord-africana. Ma c'è il rovescio della medaglia: previsti insidiosi banchi di nebbia uniti ad un generale peggioramento della qualità dell'aria.Continua a leggere

Sci – L’attesa è finita - il grande fondo torna dopo 12 anni : Sabato e domenica la Coppa del Mondo fa tappa a Cogne : dopo 12 anni d’assenza, la Coppa del Mondo di fondo arriva a Cogne per l’ultima tappa dei Campionati Mondiali di Seefeld Dalla Finlandia alla Valle d’Aosta. dopo Lahti, la Coppa del Mondo di fondo arriva a Cogne per l’ultima tappa prima dei Campionati Mondiali di Seefeld. Sono dodici anni che il circuito degli sci stretti non si fermava nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. C’è grande fermento per vedere all’opera i ...

Savona - Sabato e domenica prossimi torna il 'Desbarassu' : Savona. Le botteghe del centro e non solo di Savona organizzano per giorni 16 e 17 febbraio la 24° edizione del "Desbarassu", il tradizionale appuntamento del commercio savonese dedicato alle ...

Biathlon – Ancora freddo a Canmore - le sprint posticipate da Sabato 9 a domenica 10 febbraio : Biathlon, il gelo in quel di Canmore sta rendendo difficile la disputa delle gare di Coppa del Mondo in programma Un nuovo, importante, abbassamento delle temperature (tornate sotto i -25 gradi) a Canmore ha obbligato gli organizzatori della tappa di Coppa del mondo a modificare nuovamente il programma delle gare. Le sprint che erano state programmate per sabato 9 febbraio sono state posticipate a domenica 10 febbraio: gli uomini ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) La dura legge del Flop - Dai “Cancelli del cielo” di Cimino al cinema, a Celentano e Grillo in gennaio in tv. Dalla Coca-Cola alla cilieg

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Sabato 9 e domenica 10 febbraio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 9 e domenica 10 febbraio 2019: Liam (Scott Clifton) si sente molto a suo agio a casa di Brooke (Katherine Kelly Lang); poi, però, una scenata di Justin Barber (Aaron Darnell Spears) lascia capire che per lui e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) non sarà una situazione facile da gestire… Bill Spencer (Don Diamont) continua a progettare il suo inganno alle spalle di Liam e Steffy per riavere ...

Tiro con l'arco - campionato regionale a Cantalupa Sabato 9 e domenica 10 : sabato 9 e domenica 10, il palazzetto dello sport di Cantalupa ospita il campionato regionale Targa Indoor di Tiro con l'arco, con assegnazione dei titoli piemontesi di classe e assoluti, individuali e a squadre, nelle divisioni arco olimpico, ...

Eventi culturali a Roma per venerdì 8 - Sabato 9 e domenica 10 febbraio : A loro disposizione un programma artistico e culturale di ampio respiro con visite alle mostre, incontri per bambini e adulti, spettacoli e concerti, oltre naturalmente alla possibilità di ammirare ...

Nuoto – Sabato 16 e domenica 17 febbraio il 17° meeting del Titano in vasca lunga : Nuoto: i convocati azzurri per il 17° meeting del Titano in vasca lunga Sabato 16 e domenica 17 febbraio si disputerà il 17esimo meeting del Titano in vasca lunga. Gli azzurri convocati per la manifestazione sono: Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/Azzurra 91), Costanza Cocconcelli, Chiara Fontana e Nicoletta Ruberti (Azzurra 91), Giulia D’Innocenzo (Carabinieri), Erika Gaetani, Elisa Mele, Maria Letizia Piscopiello (Gestisport), Giada ...

Sabato 16 e domenica 17 la Coppa del Mondo di fondo di Cogne : La Presidenza della Regione informa che, venerdì 8 febbraio, saranno presentate le due tappe di Coppa del Mondo di sci

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Diversamente poetiche - Più allusive e più vere che in passato, le canzoni non sono le poesie della nostra epoca ma hanno saputo appropriars