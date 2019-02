Roma | Zaniolo rimprovera la madre | Basta foto su Instagram

Roma - Zaniolo ora va protetto : il patto con la famiglia : L'input è arrivato chiaro e tondo. Ma, soprattutto, è stato recepito e condiviso un po' da tutti. Perché poi l'interesse comune, della Roma ma anche della famiglia, è quello di tutelare il più ...

Roma - Di Francesco riabbraccia Perotti. Zaniolo nel 'Team of the week' Uefa : La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria questa mattina dopo il 2 a 1 rifilato al Porto firmato da Zaniolo, entrato nel 'Team of week' della Uefa assieme a Dzeko, Benzema, Mbappè e Di Maria . Di ...

Roma - obiettivo rinnovo per Zaniolo. La Juve "sogna" sui social : Secondo il Corriere dello Sport la Roma non vuole farsi trovare impreparata e sta già lavorando al rinnovo. L'ingaggio attuale passerebbe dagli attuali 700.000 euro a 2 milioni di euro più bonus ...

Roma - Zaniolo studia da principe ereditario : ... scadenza 2023 e ingaggio da 270 mila euro più bonus che diventerà a fine stagione di 2 milioni, se non addirittura 2,5,, devono finalmente entrare nel mondo della Favola. Che vale la pena leggere e ...

Roma - Pallotta : “Zaniolo e Pellegrini rappresentano il futuro del club” : “Ieri abbiamo giocato un’ottima partita, da squadra, anche se purtroppo il Porto è riuscito a segnare quel gol”. Sono le dichiarazioni di James Pallotta, presidente della Roma dopo l’importante successo in Champions League contro il Porto all’emittente radiofonica americana Sirius XM. “Non dimentichiamo che i nostri avversari venivano da una striscia di 26 risultati positivi e non perdevano da ...

Icardi senza fascia - Zaniolo a Roma : l’Inter è una casa di pazzi : Voi non lo sapete perché vi perdete dietro a quisquilie minori, la Brexit e Orbán, ma la miglior analista di football che conosco è Paola Peduzzi (emoji: ♥️). Ieri mi dice: “Ma per forza che finiva in un disastro! Con quella moglie più vecchia di lui, e quella moglie poi, che parla sempre. E lui è s

Roma - Pallotta : "Zaniolo e Pellegrini saranno i nostri futuri leader" : La bella vittoria contro il Porto ha sancito, se ancora ce ne fosse bisogno, che Nicolò Zaniolo sarà il futuro della Roma . Lo ha confermato il presidente James Pallotta , parlando dagli Usa. "Zaniolo ...

Roma - Capello esalta Zaniolo : 'E' come Pogba' : Fabio Capello, ex allenatore di Juve e Roma, dagli studi di Sky Sport ha esaltato il giovane classe 1999 : 'Sia Pogba che Zaniolo cercano sempre la giocata, non fanno mai il passaggio semplice. Cercano qualcosa in più e vanno verso la porta: è un segnale di ...

Roma - Pallotta : 'Zaniolo e Pellegrini possono essere i leader del futuro' : In attesa di incontrare a Boston i nuovi vertici di Eurnova per l'acquisto dei terreni di Tor di Valle, James Pallotta si è goduto la vittoria con il Porto direttamente a casa sua, negli Stati Uniti. '...

Roma - Pallotta : 'Zaniolo e Pellegrini hanno la stoffa per diventare leader' : 'Zaniolo e Pellegrini sono ragazzi intelligenti, maturi ed equilibrati molto di più di quanto si immagini. Credo siano calciatori con la stoffa per diventare i futuri leader della Roma'. Così il ...

Roma - le cifre di Zaniolo : ecco quanto è stato pagato : quanto è stato pagato Zaniolo dalla Roma? Le cifre dell’affare sono state ufficializzate già la scorsa estate dalla società giallorossa. Il giovane centrocampista nato a Massa il 2 luglio 1999 è arrivato nella Capitale dall’Inter la scorsa estate, all’interno dell’affare Nainggolan. L’Inter lo aveva acquistato nell’estate 2017 dalla Virtus Entella per 1,8 milioni di euro, […] L'articolo Roma, le cifre di ...

Nicolò Zaniolo tifava Juve e i tifosi della Roma ora sono piuttosto preoccupati : Ieri sera, nel match Roma-Porto, Nicolò Zaniolo ha messo a segno una doppietta, diventando il più giovane calciatore italiano a riuscire nell'impresa in Champions. Zaniolo, giovane centrocampista della Roma, è l'ultimo grande rimpianto dei tifosi dell'Inter, la sua ex squadra, e fa sognare i supporter della Juventus, che sperano di vederlo presto vestire bianconero. I Romanisti sono entusiasti del loro nuovo talento, in cui rivedono le ...

Nicolò Zaniolo tifafa Juve e i tifosi della Roma ora sono piuttosto preoccupati : Ieri sera, nel match Roma-Porto, Nicolò Zaniolo ha messo a segno una doppietta, diventando il più giovane calciatore italiano a riuscire nell'impresa in Champions. Zaniolo, giovane centrocampista della Roma, è l'ultimo grande rimpianto dei tifosi dell'Inter, la sua ex squadra, e fa sognare i supporter della Juventus, che sperano di vederlo presto vestire bianconero. I Romanisti sono entusiasti del loro nuovo talento, in cui rivedono le ...

Nicolò Zaniolo - così in 7 mesi si è preso la Roma e il calcio italiano : Roma - 'Mi raccomando, ora non bisogna montarsi la testa'. La raccomandazione ecumenica, l'illuminazione del buon senso e dello spirito santo dopo l'ebbrezza della notte di Champions , arriva nello ...