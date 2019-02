Roma | ultrà scatenati al rione Monti Caccia al branco ripreso dai residenti

Roma - maxi rissa in centro città tra 40 ultrà : feriti due spagnoli e un americano : E' scoppiata nella serata di ieri, intorno alle 21:30 una grande e improvvisa rissa al centro di Roma, precisamente nel rione Monti, tra diversi ultrà, presumibilmente per alcuni motivi legati alla partita di Europa League Lazio-Siviglia, che si terrà questa sera alle ore 18:55 allo stadio Olimpico di Roma. La maxi rissa è iniziata, infatti, tra diverse persone, soprattutto tifosi del Siviglia. Sul posto si sono recate subito diverse ambulanze ...

Maxi rissa tra ultrà in centro a Roma prima di Lazio-Siviglia : 4 accoltellati - uno grave : Quattro accoltellati in una Maxi rissa tra ultrà scoppiata in pieno centro a Roma prima di Lazio-Siviglia. I feriti sono stati portati in ospedale. Tra loro due spagnoli, presumibilmente...

Maxi rissa tra ultrà in centro a Roma prima di Lazio-Siviglia : quattro accoltellati : quattro accoltellati in una Maxi tra ultrà scoppiata in pieno centro a Roma prima di Lazio-Siviglia . I feriti sono stati portati in ospedale. Tra loro due spagnoli, presumibilmente tifosi del ...

Maxi rissa tra ultrà in centro a Roma prima di Lazio-Siviglia : quattro accoltellati : quattro accoltellati in una Maxi rissa tra ultrà scoppiata in pieno centro a Roma prima di Lazio-Siviglia. I feriti sono stati portati in ospedale. Tra loro due spagnoli, presumibilmente...

Notte di sangue a Roma : rissa tra tifosi - un ultrà del Siviglia in codice rosso : Maxi rissa in serata nel rione Monti, al centro di Roma. Tre al momento le persone soccorse e trasportate in ospedale con ferite d'arma da taglio. Si tratta di due spagnoli, presumibilmente...

Roma : ultranovantenni divorziano dopo 68 anni perchè lui è 'troppo geloso' : Roma, 7 feb. (AdnKronos) - L'Amore, la passione e ...la gelosia - a quanto pare - non hanno età. Giuseppe C., classe 1922, originario di Bologna, militare in pensione, aveva conosciuto Gabriella R., classe 1926, padovana, ex partecipante a Miss Italia 1949, nel lontano 1945, subito dopo la Guerra, q

L'Olimpico contesta la Roma. E gli ultrà escono dopo 15' : Di Francesco: "A Roma ambiente pessimistico orientato" Tra commozione e, soprattutto, tanta contestazione: la Roma è stata accolta da una bordata di fischi al momento dell'ingresso in campo prima ...

Roma - Kolarov nel mirino degli Ultras! Striscioni contro il serbo : Momento decisamente no in casa Roma. La squadra giallorossa, non solo deve reagire agli ultimi risultati tutt’altro che positivi, ma ha da risolvere anche la ‘grana’ tifosi.12 reti subite nelle ultime tre uscite, 10 delle quali contro l’Atlalanta in campionato e la Fiorentina in Coppa Italia. Un periodo tutt’altro che felice per la Roma che in questi ultimi giorni ha dovuto far fronte anche alla dura ...

Roma - Kolarov nel mirino degli ultras : "Croato - abbassa la cresta" : Non è un bel periodo per la Roma che è reduce dal pareggio contro l'Atalanta e dalla sonora sconfitta contro la Fiorentina per 7-1 in Coppa Italia. Tensione tra i tifosi e i giocatori e nel mirino è ...

Rapine in banca a Roma : 5 arresti - nella banda anche ultrà e un agente di polizia : Li hanno seguiti, intercettati e alla fine in un blitz davanti a una banca li hanno arrestati, proprio mentre tentavano l'ennesimo colpo nella banda, sgominata da un'operazione...

Ultrà e poliziotto rapinatori : 5 arresti a Roma per 8 colpi alle banche : Li hanno seguiti, intercettati e alla fine in un blitz davanti a una banca li hanno arrestati, proprio mentre tentavano l'ennesimo colpo Nella banda, sgominata da un'operazione congiunta di ...

Roma - guerriglia notturna a Prati : nei video gli ultrà alla festa della Lazio : Dai filmati della polizia scientifica potrebbero emergere altre responsabilità. Altri volti e altri nomi di ultrà laziali che nella notte fra martedì e mercoledì hanno dato vita a scontri con la ...

L'assalto degli ultrà nel cuore di Roma : tra i violenti una donna : Roma Avvolta nel suo bomberino verde e con i lunghi capelli neri coperti dal cappuccio ha iniziato prima ad inneggiare contro gli agenti di polizia del reparto Mobile per poi lanciar loro addosso ...

Roma - scontri tra ultras e polizia alla festa della Lazio. Un arresto e 8 agenti contusi : L'articolo Roma, scontri tra ultras e polizia alla festa della Lazio. Un arresto e 8 agenti contusi proviene da ILFOGLIETTONE.IT.