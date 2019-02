Roma-Porto - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Roma-Porto, andata DEGLI OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE La Roma affronterà il Porto negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i giallorossi sono stati fortunati e hanno pescato l’avversario più abbordabile tra quelli inseriti nella prima fascia: l’urna di Nyon è stata benevola con i capitolini che potranno giocarsela alla pari con la compagine portoghese, brava ...

Porto-Roma - al via la vendita libera dei biglietti : tagliandi a 50 euro : Porto-Roma biglietti. La Roma ha brillantemente vinto la gara di andata contro il Porto trascinata da una doppietta di Nicolò Zaniolo, ormai sempre più apprezzato da tutti gli addetti ai lavori. La vittoria per 2-1 in casa non lascia però del tutto tranquilli i giallorossi che hanno la necessità di fare bene in trasferta se […] L'articolo Porto-Roma, al via la vendita libera dei biglietti: tagliandi a 50 euro è stato realizzato da Calcio e ...

Biglietti Roma-Porto - denunciati due bagarini : Nella serata di ieri è andata in scena la partita valida per la Champions League, sono scese in campo Roma e Porto, successo 2-1 per la squadra di Di Francesco. Nelle ultime ore i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno fermato due cittadini italiani e già noti alle forze dell’ordine. Nel dettaglio sono stati trovati in possesso di 42 Biglietti per l’accesso a vari settori dello stadio, sono stati ...

Roma-Porto - la notte magica di Zaniolo vissuta da bordocampo : Ma non perché leggi 40 milioni su un foglietto di Paratici che, chissà perché, tra tanti stadi al mondo era proprio all'Olimpico. Non perché un giorno può essere rapito da una cosa strana che si ...

Roma-Porto : arrestati 3 tifosi lusitani - autobus danneggiati : Roma – Alle ore 21 di ieri, presso lo stadio Olimpico, si e’ disputato l’incontro di calcio tra Roma e Porto, valevole per la competizione di Champions League, alla presenza di 54.604 spettatori. Alle ore 19.40, nel settore curva Sud, un tifoso romanista e’ stato sanzionato in quanto trovato in possesso di una modica quantita’ di sostanza stupefacente. Inoltre, alle successive ore 22.30 nel settore curva Nord, a ...

Video/ Roma Porto - 2-1 - : highlights e gol della partita - Champions League - ottavi di finale - : Video Roma Porto , risultato finale 2-1, : super Zaniolo trascina i giallorossi alla vittoria nell'andata degli ottavi di Champions League

Roma-Porto - Conceicao : 'Mi sono scusato con Di Francesco' : Non saremo i migliori al mondo ma siamo terribilmente competitivi'. Sulla lite con Di Francesco : 'Avevo chiesto semplicemente di buttare la palla fuori, perché avevamo un giocatore a terra. Niente ...

Champions - Roma Porto 2-1 : gol e highlights : La Roma batte il Porto 2-1 nell'andata degli ottavi di Champions League . I giallorossi, trascinati da una doppietta di Nicolò Zaniolo tra il 70' e il 76', hanno subito la rete del 2-1 di Adrian Lopez ...

Roma : vendita illegale biglietti per Roma-Porto - multati bagarini : Roma – Ieri sera, in occasione dell’incontro di calcio Roma-Porto, valevole per la fase di andata degli ottavi di Champions League, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno fermato due cittadini italiani, gia’ noti alle forze dell’ordine, trovati in possesso di 42 biglietti per l’accesso a vari settori dello stadio. I Carabinieri li hanno notati, in lungotevere Maresciallo Diaz, mentre ...

VIDEO Roma-Porto 2-1 - Highlights - gol e sintesi in 2 minuti. Zaniolo nuovo re della Capitale : Non ci sono dubbi che sia stato Nicolò Zaniolo l’eroe della serata allo Stadio Olimpico di Roma. I giallorossi, impegnati nell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019, hanno sconfitto 2-1 il Porto e le due realizzazioni sono state proprio del centrocampista classe ’99. Grande fisicità e personalità le armi del 19enne che, nonostante il contesto altamente qualificato, ha espresso un livello di gioco importante che ...

Champions - doppietta di Zaniolo. Roma-Porto 2-1 : Corre, lotta e soffre. La Roma ottiene un risultato di prestigio, che lascia però l'amaro in bocca per quel gol fortunoso grazie al quale il Porto rimane aggrappato alla qualificazione ai quarti di ...

Roma-Porto - le pagelle : Dzeko vola - El Shaarawy corre tanto : Dzeko, che meraviglia. Zaniolo, wow. Manolas, una sola distrazione, ma fatale. MIRANTE 6 Il gol di Lopez gli rovina la serata. FLORENZI 6,5 Pochi scatti in avanti e molta attenzione dietro. Deve ...

Champions - la Roma batte di misura il Porto. Zaniolo si regala la favola all'Olimpico con due gol : A metà settembre le gambe tremavano e la faccia tradiva un'emozione nuova davanti al muro infinito delle tribune del Santiago Bernabeu. Niccolò Zaniolo giocava il suo primo minuto da Romanista contro ...