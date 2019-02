Roma | minorenne trovato con droga dentro zaino scuola

Roma : rapina 2 anziane in pochi giorni - arrestato minorenne : Roma – Ha rapinato a Roma due anziane a distanza di qualche giorno. La seconda, 71enne, il pomeriggio del 15 gennaio, mentre stava camminando tranquillamente in strada e’ stata raggiunta alle spalle da un ragazzo che, con forza, le ha strappato la borsa che portava a tracolla. L’aggressione e’ stata cosi’ violenta da farla cadere a terra, procurandole la frattura del femore. Il giovane, poi, si allontanava prima a ...