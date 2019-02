Regolarizzare la prostituzione | cosa non convince della proposta leghista

wired

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Puntuale come un orologio svizzero, anche questo mese si è riacceso il dibattito sulla legalizzazionein Italia. Un pilastro programmaticoLega, che nel corso degli anni ha ribadito la necessità diil fenomeno per assestare un colpo alla criminalità organizzata e garantire nuovi introiti fiscali allo Stato. “Sarà una delle prime leggi che proporremo quando saremo al governo, per allinearci a tutti i paesi civili”, tuonava Salvini durante un comizio nel 2017. Dopo nove mesi di esecutivo giallo-verde, non si è vista alcuna legge in proposito. Ma qualsi sta muovendo.Lo scorso 7 febbraio, il senatoreGianfranco Rufa ha presentato un disegno di legge volto alla riapertura delle cosiddette case chiuse, “un gesto di civiltà nei confronti delle prostitute che si trovano per strada, per il decoro e l’immagine delle stesse ...