Regno Unito | rimbalzo oltre attese per le vendite al dettaglio

L'”Anticiclone di San Valentino” porta il caldo in Europa : +15°C nel Regno Unito e la gente fa il bagno in mare : È difficile immaginare che solo due settimane fa ghiaccio e neve stringevano in una morsa il Regno Unito nel grande freddo di metà inverno. Invece sembra tutto dimenticato oggi, 14 febbraio, con le persone dirette al mare per una romantica giornata all’aperto. L’aria più mite che si origina nelle Azzorre, infatti, ha lasciato il Paese sotto massime insolitamente miti di +15°C nel Giorno di San Valentino. Alcuni residenti hanno fatto un tuffo ...

Ford - Pronta ad abbandonare il Regno Unito con la Brexit : La Ford sta accelerando i preparativi per spostare all'estero le attività produttive del Regno Unito. Lo scrive il Times sulla base di quanto raccolto in merito a una conference call intercorsa tra il premier britannico Theresa May e diverse imprese ormai pronte a valutare siti produttivi all'estero per non dover subire le conseguenze, da molti definite drammatiche, della Brexit.Un conto pesante per la Ford. D'altro canto, le conseguenze della ...

Bulgaria e Regno Unito stanno indagando su un possibile legame tra il tentato omicidio di Sergei Skripal e l’avvelenamento di un trafficante di armi a Sofia : Le autorità della Bulgaria e del Regno Unito hanno annunciato lunedì di stare conducendo un’indagine congiunta su un possibile legame tra il tentato omicidio dell’ex spia russa Sergei Skripal, avvenuto a Salisbury (Inghilterra) il 4 marzo dello scorso anno, e

Cala il Pil del Regno Unito - paure per la Brexit : Incertezza per la Brexit, Cina e Usa che si sfidano a mazzate di guerra commerciale e l'Eurozona un po' giù di tono. L'economia britannica non se la passa bene. Non peggio comunque degli altri. Ma il clima attorno alla Brexit fa paura. Urgono accordi con l'Ue che non arrivano.

Square Enix registra il marchio di Parasite Eve nel Regno Unito : Square Enix ha da poco registrato il marchio di Parasite Eve nel Regno Unito, apprendiamo da Siliconera.Lo stesso marchio è stato registrato anche in Europa nel 2018, il che potrebbe stare ad indicare un ritorno della serie, per la felicità di chi ha giocato i primi capitoli della serie tra il 98' e il 99' tra la prima PlayStation e PSP.Ebbene questo marchio registrato segue da vicino la registrazione di altri marchi da parte di Squiare Enix: ...

Industria - produzione Regno Unito ancora giù a dicembre : La produzione in Regno Unito non rialza la testa neanche alla fine del 2018 ed, anzi, accentua il calo rispetto ai mesi precedenti, confermando un rallentamento dell'economia britannica. Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna, ONS, segnalano che l'indice della produzione Industriale ha registrato una flessione dello 0,5% ...

Regno Unito frena nel 4° trimestre. Effetto Brexit sul PIL : L'economia britannica ha frenato bruscamente nel 4° trimestre dell'anno , anche a causa dell' Effetto deterrente della Brexit che si avvicina, l'uscita formale dovrebbe avvenire il 29 marzo, ma ancora ...

Le tariffe sul roaming nel Regno Unito potrebbero ritornare dopo la Brexit : Se non verrà raggiunto un accordo commerciale entro il 29 marzo fra UK e UE, il roaming libero potrebbe sparire per gli utenti del Regno Unito, dato che gli operatori verrebbero lasciati liberi di agire come meglio credono. L'articolo Le tariffe sul roaming nel Regno Unito potrebbero ritornare dopo la Brexit proviene da TuttoAndroid.

Estero : il Regno Unito ospiterà i Mondiali del 2030? : Le Associazioni di calcio delle principali federazioni del Regno Unito prenderanno una decisione per ospitare il Mondiale del 2030.Le Associazione Nazionali di calcio di Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord e Irlanda proporranno la candidatura del Regno Unito per ospitare il Mondiale del 2030.Dopo l’incontro che avverrà nei prossimi giorni, verrà presa una decisione definitiva, in base allo studio delle disposizioni Fifa ...

Brexit - Islanda e Norvegia corrono in aiuto del Regno Unito : Mentre la fatidica data del 29 marzo - giorno in cui la Brexit sarà operativa - si fa sempre più minacciosamente vicina, il Regno Unito cerca di mettersi al riparo dalle possibili nefaste conseguenze ...

Regno Unito. La casa va a fuoco - 4 bimbi muoiono bruciati tra le fiamme : arrestati i genitori : Natalie Unitt, 24 anni, e Chris Moulton, 28 anni, hanno lasciato la loro casa in fiamme, a Stafford, in Regno Unito, riuscendo a salvare il più piccolo dei loro figli. Gli altri quattro (tra gli 8 e i 3 anni) sono morti. Ed ora madre e padre dovranno rispondere di questa tragedia.Continua a leggere

Giappone-Regno Unito : accordo per investimenti comuni in scienza e tecnologia : Tokyo, 08 feb 05:43 - , Agenzia Nova, - I governi di Giappone e Regno Unito lanceranno una commissione di lavoro congiunta per studiare opportunità di investimento comuni nella... , Git,

Brexit - l'impasse continua tra Regno Unito e UE : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Regno Unito : Tempesta e venti a oltre 100km/h : Le isole britanniche si preparano ad essere investite da una forte Tempesta, nelle prossime ore infatti si approfondirà un minimo di pressione fin a valori di 955hpa. Il vortice sarà alimentato da un flusso d’aria fredda e produrrà venti piuttosto forti con raffiche superiori ai 100km/h, specie sui settori dell’Irlanda, Scozia e parte sud occidentale dell’Inghilterra e del Galles. L’attuale modellistica vede una ...