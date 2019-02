Reddito cittadinanza | Meloni | ' No a cittadini servi della politica'

Giorgia Meloni è a Cagliari : 'No ai cittadini mantenuti col 'metadone' del Reddito di cittadinanza' : un provvedimento che non le è mai piaciuto, e lo rimarca durante l'incontro con candidati e supporter in piazza Costituzione a Cagliari, Giorgia Meloni: 'No a cittadini mantenuti dalla politica con il 'metadone' del reddito ci cittadinanza, bisogna creare lavoro. È sbagliato sul piano culturale, non si possono mettere sullo stesso livello dj assistenza chi non può lavorare e chi può ...

Reddito di cittadinanza - 500mila famiglie non avranno obblighi di lavoro : Oltre un terzo delle famiglie beneficiarie del Reddito di cittadinanza - 500mila su poco più di 1,3 milioni - non dovrà sottoscrivere né il Patto per il lavoro, né quello di inclusione. Lo calcola l’Upb nelle risposte scritte inviate alla Commissione lavoro del Senato in seguito all'audizione sul decretone...

Quota 100 e Reddito di cittadinanza - Cazzola al Senato : ‘Il principio è lavorare stanca’ : Prosegue oggi in commissione Lavoro e previdenza sociale al Senato, presieduta da Nunzia Catalfo (M5s), l’esame del ddl di conversione del decreto sul Reddito di cittadinanza e su Quota 100 che, sul fronte previdenziale, prevede anche la proroga delle pensioni anticipate con Opzione donna e Ape social. Diverse le audizioni presentate da organizzazioni sindacali e datoriali, associazioni, economisti. Tra questi ultimi ha presentato una memoria in ...

Berlusconi : ‘Con il Reddito di cittadinanza il M5S si è comprato il voto degli italiani’ : Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, intervistato da Myrta Merlino su La7 a 'L’aria che Tira' è tornato attaccare pesantemente il Movimento 5 Stelle guidato dal vicepremier grillino Luigi Di Maio. E lo ha fatto a distanza di pochi giorni dal suo intervento sulle reti Mediaset nelle quali aveva rimproverato tutti gli elettori del Movimento 5 Stelle di aver contribuito a portare al Governo delle persone assolutamente incapaci e ...

Requisiti tutor Reddito di cittadinanza : no limite di età - serve la laurea : Dovrebbe essere necessaria una selezione pubblica per assumere i 6.000 navigator, o tutor, che saranno parte integrante del progetto reddito di cittadinanza, che dal 6 marzo vedrà il via per il processo di presentazione delle istanze. I navigator dovranno essere assunti presso i Centri per l'Impiego, con il ruolo di affiancamento dei fruitori del reddito di cittadinanza nella ricerca di lavoro e nei progetti di riqualificazione e nuovo ...

Reddito di cittadinanza - come fare per evitare revoche e sanzioni : La posta in gioco è alta e per accedere al Reddito di cittadinanza i documenti da preparare (e aggiornare) sono tanti. La data chiave è il 6 marzo, primo giorno di invio delle domande. C’è quindi poco tempo per controllare di avere tutte le carte in regola. Ecco come fare...

Assunzioni navigator Reddito di cittadinanza : Anpal attende il via libera dalle Regioni : Il Governo e, in particolare, il vicepremier Luigi Di Maio stanno provando ad accelerare i tempi per la selezione pubblica dei navigator che verranno assunti nei Centri per l'Impiego per affiancare i beneficiari del reddito di cittadinanza. L'obiettivo è quello di rispettare tutte le scadenze entro la data prevista per le elezioni europee del prossimo 26 maggio. Il dialogo tra Governo e Regioni però non sta procedendo con la velocità paventata ...

Reddito di cittadinanza : quali incentivi per le famiglie datrici di lavoro domestico? : Anche le famiglie datrici di lavoro domestico che assumeranno percettori di Reddito di cittadinanza avranno diritto agli sgravi contributivi previsti per le imprese? La possibilità che questo avvenga è legata all'approvazione di un emendamento contenuto nel corposo fascicolo di proposte di modifiche al decreto 4/2019 che in questi giorni sono state presentate dai partiti in Commissione lavoro al Senato.Uno degli oltre 1600 ...

Calcolo Reddito di cittadinanza 2019 : importo e formula - come fare : Calcolo Reddito di cittadinanza 2019: importo e formula, come fare In molti vogliono sapere come funziona il Calcolo Reddito di cittadinanza. Ovvero, quale operazione bisogna compiere per capire l’importo che spetta. Com’è noto il Reddito di cittadinanza partirà ufficialmente dal 6 marzo 2019. Da questa data i potenziali beneficiari potranno inoltrare domanda per ottenere l’accesso alla misura. Entro fine aprile, a partire dal 27, quindi la ...

Servizio civile obbligatorio con Reddito di Cittadinanza - la novità della Lega? : Servizio civile obbligatorio con Reddito di Cittadinanza, la novità della Lega? Servizio civile con Reddito di Cittadinanza Unire Servizio civile (qui un nostro articolo sul bando) e Reddito di Cittadinanza è il senso dell’emendamento proposto dalla Lega e presentato in Commissione al Senato. Infatti, è in corso in questa settimana la conversione del decreto n. 4 del 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio 2019 che ...

Reddito di cittadinanza 2019 : Isee - sito e documenti. Come fare domanda : Reddito di cittadinanza 2019: Isee, sito e documenti. Come fare domanda Isee Reddito di cittadinanza 2019 e Come fare domanda Inaugurazione ufficiale per il Reddito di cittadinanza 2019 da lunedì 4 febbraio, vista la messa online del sito disponibile dalle ore 15 per tutti i potenziali beneficiari della misura. Inizialmente il sito sarà solo a scopo informativo, per poi diventare un vero e proprio sportello di assistenza fiscale a partire ...

Reddito di cittadinanza : boom di modifiche di residenza a Napoli : Continua a far parlare molto di sé il Reddito di cittadinanza, lo strumento contro la povertà introdotto dal nuovo governo. In particolare, stanno facendo discutere molto i cambi di residenza che si stanno richiedendo ultimamente nella regione Campania e in particolare nella città di Napoli. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, si tratta di un escamotage attuato dai cittadini per cercare di sfoltire il proprio stato di famiglia e ...