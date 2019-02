Real Madrid | Ramos e il giallo tattico contro l' Ajax | ' Lo avrei forzato con la Roma'

Ajax-Real Madrid - Asensio incontra la nonna : l'abbraccio è emozionante. VIDEO : Una partita non come le altre quella contro l'Ajax per Marco Asensio . L'attaccante spagnolo, che con la sua rete arrivata nei minuti finali della gara di andata degli ottavi di finale di Champions ...

Champions League - Rosetti promuove il Var : "Giusto annullare il gol in Ajax-Real Madrid" : Il Var ha fatto il suo esordio in Champions League nelle prime quattro partite di andata giocate per gli ottavi di finale tra Manchester, Roma, Amsterdam e Wembley. Per Roberto Rosetti , responsabile ...

Pronostico Real Madrid vs Girona - La Liga 17-02-2019 e Analisi : La Liga, 24^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Madrid-Girona, domenica 17 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Madrid-Girona, domenica 17 febbraio. Sono partite entrambe bene, poi però una s’è persa per la strada, mentre l’altra e tornata protagonista dopo l’esonero di Julen Lopetegui. Domenica, allo stadio ”Santiago Bernabeu”, le merengues sfideranno il Girona, con il calcio ...

Real Madrid - Bale rischia squalifica di 12 giornate per il gesto dell'ombrello : Doveva essere ricordato come un giorno di festa, ma rischia ora di passare alla storia per i risvolti peggiori che si potessero auspicare. E il protagonista di questa vicenda è Gareth Bale, autore del ...

Caso Icardi - i bookmakers ‘quotano’ il futuro di Maurito : in prima fila spunta il Real Madrid : L’ipotesi permanenza è meno quotata di quella relativa ad un eventuale addio, ma in Caso di partenza c’è il Real Madrid in prima fila Lo tsunami che ha coinvolto Icardi, a cui l’Inter ha deciso di togliere la fascia di capitano dopo il tiramolla sul rinnovo del contratto, apre nuovi scenari di mercato in proiezione estiva. Il distacco del numero nove dall’Inter, ipotesi remota fino a pochi giorni fa, è oggi una ...

Real Madrid - Merrill Lynch e JP Morgan finanziano 575 milioni per lo stadio : Saranno Bank of America Merrill Lynch e JP Morgan a finanziare il Real Madrid con 575 milioni di euro per la costruzione del nuovo Santiago Bernabeu. Secondo quanto riportato da El Confidencial, infatti, saranno le due banche di investimento statunitense le maggiori finanziatrici del progetto, in cui saranno coinvolte anche banche spagnole come Santander e CaixaBank, sebbene […] L'articolo Real Madrid, Merrill Lynch e JP Morgan finanziano ...

Ajax-Real Madrid - Sergio Ramos ammette : “ammonizione cercata” - adesso rischia grosso : Nella serata di ieri è andata in scena la gara di Champions League tra Ajax e Real Madrid, successo per i Blancos che hanno ipotecato il passaggio del turno ai quarti di finale. Nel mirino è finito Sergio Ramos, il difensore si è fatto ammonire intenzionalmente, era diffidato e salterà la gara di ritorno, il calciatore ha ammesso l’episodio al termine della partita ed adesso rischia grosso, l’Uefa infatti non ammette questo ...

Ajax-Real Madrid - giallo tattico per Sergio Ramos? Ora rischia due turni di squalifica : Il Real Madrid soffre ad Amsterdam, viene pressato dall'Ajax, ne subisce il gioco ma, alla fine, vince. 1-2 il risultato finale alla Johan Cruijff Arena, con i campioni in carica che adesso vedono il ...

Serata storica in Champions - introdotto il Var : la Uefa spiega la decisione in Ajax-Real Madrid : Quella di ieri è stata una giornata storica per il mondo del calcio, è stato introdotto infatti il Var anche in Champions League. Subito un episodio chiave in occasione della gara tra Ajax e Real Madrid con la rete del possibile 1-0 annullata, ecco la spiegazione sulla decisione presa: “Var in Champions: al 38′ dell’andata di Ajax-Real Madrid – si legge nel primo tweet dell’Uefa -, è stato annullato il gol di ...

Ajax Real Madrid 1-2 - gol e highlights. Decidono le reti di Benzema e Asensio : Ajax-Real Madrid 1-2 60' Benzema , R, , 75' Ziyech , A, , 87' Asensio , R, Ajax , 4-3-3, : Onana; Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico; de Jong, van de Beek, Schöne , 73' Dolberg, ; Neres, Tadic, ...

Champions - primo gol annullato dal VAR : subito decisivo in Ajax-Real Madrid : AMSTERDAM - Ajax-Real Madrid è una delle partite di andata degli ottavi di finale di Champions League ma resterà per sempre nella storia della competizione. Durante il primo tempo dell'Amsterdam Arena,...

Champions League 2019 - Ajax-Real Madrid 1-2 : Asensio e Benzema salvano i Campioni. Tottenham travolge Borussia : Questa sera si sono giocati due match validi per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio e lo spettacolo non è mancato con ben sei gol segnati complessivamente sui due campi e tanti colpi di scena. Il Real Madrid ha sconfitto l’Ajax per 2-1 a domicilio, i Campioni d’Europa hanno sofferto tantissimo nella tana dei lancieri che avrebbero meritato ben altro risultato ma alla lunga è uscita fuori la ...

Rottura tra l’Inter e Mauro Icardi : per il futuro i bookmakers dicono Real Madrid : Mauro Icardi sembra davvero aver chiuso la propria esperienza all’Inter con la querelle che sta andando in scena in questi giorni Il caso è esploso fragorosamente nel corso della mattinata, prima con il ritiro della fascia di capitano e poi con l’esclusione dalla lista dei convocati per la partita contro il Rapid. Tra Mauro Icardi e l’Inter è scontro frontale dopo settimane di tensione per il rinnovo del contratto, a ...

