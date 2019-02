Rancore | “Finché ci saranno persone che saboteranno le regole | la musica si evolverà”

wired

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Durante la 69esima edizione del festival della canzone italiana di Sanremo, abbiamo intervistato all’interno di Casa Siae alcuni artisti che hanno partecipato al Festival. Una delle più grosse sorprese (oltre a Mahmood che è stato il vincitore), è sicuramente, che appariva come ospite del brano di Daniele Silvestri. Il rapper romano, nato da padre croato e madre egiziana, ha portato sul palco del festival un punto di vista diretto e senza sovrastrutture, creando nella composizione del brano Argentovivo, insieme a Manuel Agnelli e allo stesso Silvestri, un mix potente senza schermature., all’anagrafe Tarek Iurcich, ha pubblicato nel 2018 il suo ultimo album,per bambini.Dacome da molti altri artisti (Ex-Otago, Mahmood e molti altri), ci siamo fatti raccontare come immaginano il futuro dellada più punti di vista che lo influenzano in ...