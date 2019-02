Pronostico Villarreal vs Siviglia, LaLiga 17-02-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

: Riparte anche #LaLigaSantander con l'anticipo tra #Valladolid e #villarreal. Analisi e pronostico del match - larocri76 : Riparte anche #LaLigaSantander con l'anticipo tra #Valladolid e #villarreal. Analisi e pronostico del match -

(Di venerdì 15 febbraio 2019)della partita, domenica 17 febbraio. Quello che andrà in scena al “Estadio de la Ceramica” sarà il confronto fra due squadre reduci da due fondamentali vittorie in trasferta nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.Come arrivano?Alnell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League è stata sufficente una rete messa a segno al 3’ del primo tempo da parte di Alfonso Pedraza per vincere in casa dello Sporting Lisbona. Nell’ultimo turno di campionato, invece, ha pareggiato per 0-0 sul campo del Valladolid. Attualmente il ‘submarino amarillo’ è penultimo con 20 punti, a -4 dalla salvezza e in casa il rendimento è negativo con una vittoria, sei pareggi e cinque sconfitte.Anche ilin Europa League ha vinto per 1-0 all’Olimpico contro la Lazio ...