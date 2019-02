Premio Bearzot | da Gasperini a Mancini | tutti i premi

Premio Bearzot : 6 allenatori in lizza - chi succederà a Di Francesco? : Premio Bearzot, sei allenatori sono in corsa per aggiudicarsi l’ambito riconoscimento patrocinato dalla Federcalcio Si svolgerà il prossimo 4 aprile la riunione della giuria della IX edizione del ‘Premio Bearzot‘ organizzato dall’Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Federcalcio. Il Premio, che viene assegnato al miglior allenatore italiano di calcio della stagione in corso, sarà consegnato presso il Salone ...