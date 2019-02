Porsche - Le immagini della 911 Speedster

quattroruote

(Di venerdì 15 febbraio 2019) La911è ormai a un passo dal debutto. Come già accaduto in passato per la Casa tedesca, le serie speciali celebrative911 arrivano spesso quando già le generazioni successive sono state presentate, trasformandosi in veri e propri "instant classic" da collezione.Pronta per i collezionisti. Abbiamo già visto lacome concept e il modello di serie è ora visibile praticamente senza veli in queste foto spia: la, su base 991, è accompagnata da una 992 Cabriolet. Tutto è come da copione: paraurti e cerchi, come anche la meccanica, derivano dalla GT3, mentre parabrezza, cristalli e vano del tetto sono elementi inediti, visto che l'altezza del cristallo frontale è stata sensibilmente ridotta. Nellesi nota anche lo spoiler posteriore attivo nella posizione aperta, inoltre si nota il nastro adesivo applicato sulla fiancata, ...