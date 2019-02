' Picchiato per motivi sindacali' | fermato un uomo

Disabile Picchiato a sangue per aver reclamato il posto auto : L'articolo Disabile picchiato a sangue per aver reclamato il posto auto proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Lele Mora - “Picchiato e derubato di 40mila euro in campo rom per finto affare”. Indagini della procura di Milano : Quarantamila euro per una partita di Dom Perignon e un guadagno previsto di 10 euro a bottiglia. Questo l”ottimo affare’ che, secondo quanto rivelato dal Corriere.it, avrebbe portato Lele Mora, l’ex agente dello spettacolo italiano, a essere derubato e picchiato in un campo rom e successivamente minacciato. Una vicenda per la quale ora la procura di Milano ha aperto un’inchiesta. La storia inizia a maggio scorso quando al ...

Roma : Picchiato per cellulare e qualche euro - 5 persone in manette : Roma – Lo hanno rapinato e malmenato per impossessarsi del suo telefono cellulare e pochi spiccioli. E’ accaduto ieri pomeriggio a Roma in via Gioberti angolo via Giolitti nel quartiere Esquilino ai danni di uno straniero. Sono 5 gli stranieri, arrestati dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale, Esquilino e Castro Pretorio che, notata la scena sono immediatamente intervenuti bloccando i malviventi. Uno ancora ...

Gilet gialli - colletta per Picchiatore : ANSA, - PARIGI, 8 GEN - Una colletta lanciata online domenica a favore di Christophe Dettinger, il pugile immortalato mentre prende a calci e pugni due agenti di polizia durante la manifestazione dei ...

Gilet gialli - raccolti 117mila euro per la famiglia dell'ex pugile "Picchiatore" : Christophe Dettinger, che aveva aggredito due agenti della polizia durante le manifestazioni di Parigi, attualmente è detenuto in carcere

Massa - 16enne Picchiato da coetanei e lasciato in fin di vita in un parco : tre ragazzi arrestati per tentato omicidio : L’hanno attirato in un parco pubblico, poi l’hanno colpito con calci e pugni, tentando di ucciderlo. E’ successo a Marina di Massa durante le feste di Natale. Vittima un ragazzino minorenne, pestato da una ‘baby gang’ composta da due coetanei, finiti ai domiciliari, e da un altro giovane appena maggiorenne, recluso nel carcere minorile di Torino. Secondo le ricostruzioni della polizia, possibili grazie a delle ...

Morto il bambino Picchiato dal padre col tubo dell'aspirapolvere perché non fa i compiti : Mertcan, 6 anni, il bambino picchiato dal padre con il tubo dell'aspirapolvere perché non aveva fatto i compiti, è Morto. che ha perso il proprio padre, è stato perso nel...

“Ricchione - ti ammazziamo” : gay Picchiato dai vicini di casa per aver rifiutato una sigaretta : Leonardo, un uomo torinese di 53 anni, è stato picchiato nel pomeriggio di due giorni fa da una decine di vicini di casa. Ha riportato ferite e contusioni guarite in un mese, e anche dopo l'aggressione è stato minacciato: "Ricchione, scendi. Te la facciamo vedere noi".Continua a leggere

