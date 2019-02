Per il tuo verde solo fertilizzanti Benza | ecco i concimi liquidi e solidi prodotti e

ScoPerta la stoffa che ti tiene al fresco o al caldo in base al tuo corpo : Un team di ricercatori è riuscito a creare un tessuto in grado di regolare automaticamente la quantità di calore da trattenere, basandosi sulla temperatura della pelle. In buona sostanza, se hai caldo la stoffa diventerà più fresca e lascerà uscire il calore, se invece sentirai freddo, le fibre tenderanno ad espandersi per cercare di isolarti termicamente. Secondo una ricerca pubblicata su Science, l'Università del Maryland, in collaborazione ...

Un Salvini furioso Per le offese a Conte al parlamento europeo : “Vi manderemo a casa” tuona! : Un Salvini su tutte le furie dopo le offese a Giuseppe Conte “Vergognoso!”. Matteo Salvini va subito al contrattacco. Non lascia, infatti, cadere nel vuoto gli insulti del leader dei liberari dell’Alde, Guy Verhofstadt, che davanti all’Europarlamento ha definito il premier Giuseppe Conte definendolo “burattino” del leader leghista. “Preparate gli scatoloni, il 26 maggio i cittadini finalmente manderanno ...

Ecco 5 destinazioni Perfette Per il tuo prossimo viaggio low cost : L’anno è appena incominciato, l’estate sembra ancora lontanissima, ma non è mai troppo presto per iniziare a programmare il prossimo viaggio. Senza mai dimenticare di avere un occhio di riguardo per il portafoglio, certo. Ecco allora che qualche prezioso suggerimento ci arriva dal portale inglese Post Office Travel Money, che ha deciso di compilare una preziosa lista delle mete turistiche dove il costo della vita risulta meno caro. Per farlo, ...

10 mosse Per rafforzare l'intimità emotiva con il tuo lui : Non solo sulle questioni che riguardano la coppia, ma anche sui vostri interessi e su quello che succede nel mondo. Confrontarsi, esprimere le proprie idee e il proprio punto di vista, rende la ...

Banco del Mutuo Soccorso - ecco la coPertina e le tracce di Transiberiana : Posso solo augurare ai fan di godere di questo incredibile progetto, e non vedo l'ora di vederli dal vivo quando andremo a suonare l'album assieme ai brani classici del Banco in tutto il mondo!'. , ...

Banco del Mutuo Soccorso - ecco la coPertina e le tracce di Transiberiana : ecco i titoli e la durate delle tracce di Transiberiana, il nuovo disco del Banco del Mutuo Soccorso in uscita il prossimo 26 aprile. La versione 2019 della band romana è ormai ben definita e rodata: ...

Euribor - la caccia al tesoro Per scoprire il nuovo tasso del mutuo : È un modello basato su 3 differenti livelli quello destinato al calcolo del nuovo Euribor basato sulla metodologia ibrida che l’European Money Markets Institute (Emmi) ha appena pubblicato. Si tratta di un nuovo passo in avanti significativo verso la riforma di quel tasso che, secondo le stime Bce, regola il valore di prestiti per un valore di 2.900 miliardi di euro...

VIDEO Ultimo - secondo a Sanremo 2019 : risentiamo “I tuoi particolari”. Polemiche Per il verdetto e la classifica : Non si placano le Polemiche in merito al verdetto del Festival di Sanremo 2019, Ultimo era il grande favorito della vigilia e ha convinto il pubblico da casa ottenendo il 48% di preferenze al televoto nella finalissima a tre ma l’artista è stato beffato da Mahmood e si è dovuto accontentare del secondo posto. Il giovane ha palesato tutta la sua amarezza per la classifica finale ma torna a casa consapevole dell’affetto del pubblico ...

Di Maio tuona : 'Questa Europa a maggio è finita' e prepara lettera Per Bruxelles : E' passato poco più di un mese dall'inizio del 2019, l'anno che si è lasciato alle spalle un 2018 in cui i rapporti tra l'Italia e l'Europa si sono inaspriti. Frutto di una politica estera resa diversa dall'avvento di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. I due leader di Lega e Movimento Cinque Stelle si sono messi di traverso rispetto alle politiche di austerity imposte da Bruxelles e hanno provato a strappare una finanziaria che potesse sforare il ...

Il tuo ex non muore mai - Mila Kunis spia Per caso con l’aiuto di Edward Snowden : Spesso non ci pensiamo, ma le persone che a un certo punto della loro vita diventano famose prima non lo erano. Erano persone normali che andavano a scuola, avevano un compagno di banco, andavano in vacanza e al gruppo estivo, insomma vivevano una vita normalissima. E così Edward Snowden, ex tecnico della CIA e consulente dell’agenzia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti che ha rivelato dettagli di diversi programmi top-secret del ...

Android - basta un’immagine “.png” Per mettere a rischio il tuo smartphone : (Foto: flickr.com / Rob Bulmahn) Utenti Android, occhio alle immagini ricevute da fonti sconosciute: è l’allarme lanciato da Google nell’annunciare il rilascio degli aggiornamenti al suo sistema operativo, che dovrebbero tappare una pericolosa falla scoperta nelle ultime settimane dagli sviluppatori della società. Stando a Google il bug permette infatti a una semplice immagine in formato .png di prendere il controllo di funzioni ...

Sorpresa : il Comune di Napoli più virtuoso Per spesa fondi Ue : Il Comune di Napoli è tra i Comuni italiani quello che ha le migliori performance di spesa dei fondi europei. Il dato è stato evidenziato nel corso di una conferenza stampa tenuta dall'assessore ...

Chiara Ferragni nella bufera Per le foto osé : 'Toglile Per rispetto di tuo figlio' : Chiara Ferragni travolta dalla bufera dopo aver postato su Instagram delle foto decisamente bollenti che la vedono in bella mostra con un sexy completino rosso che ha infiammato i fan scatenando, al contempo, anche accese polemiche. Certo, non è la prima volta che la fashion blogger si diverte a stuzzicare i suoi oltre 15 milioni di follower con degli scatti seducenti, ma questa volta le critiche sono state particolarmente cruente nei suoi ...