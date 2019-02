Per il M5S arriva il momento delle scelte ineludibili

agi

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Un week-end per riflettere, poi lunedì sera giungerà ildella verità per il Movimento 5 stelle. Si terrà infatti l'assemblea congiunta di deputati e senatori che servirà a fare un'analisi del voto abruzzese, alla luce soprattutto della svolta annunciata dal capo politico M5s, Luigi Di Maio. Non ci sarà, secondo quanto apprende l'AGI, Beppe Grillo il cui arrivo a Roma era previsto in un primoper lunedì, poi spostato al giorno successivo.Il Garante M5s da martedì quindi sarà nella Capitale, per il suo show 'Insomnia' al teatro Brancaccio, ed è però molto probabile che ci sia un faccia a faccia tra Di Maio e Grillo, anche alla luce anchenovità determinanti che aspettano il Movimento.Temi divisivi Per il M5s potrebbe essere una svolta cruciale: sul tavolo tanti i temi, dalla riorganizzazione del Movimento - ma nessun pentastellato la vuole chiamare ...