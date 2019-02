Pensioni | primo sì alla rivoluzione | arriva quella europea

Pensioni Opzione donna 2019 - i requisiti e il primo assegno : Beneficiano delle Pensioni con Opzione donna tutte le lavoratrici che al 31.12.2018 hanno maturato 2 requisiti imprescindibili: età anagrafica di 58 anni (lavoratrici del pubblico impiego o privat) e 59 (lavoratrici autonome); anzianità di minimo 35 anni di contributi, sempre al 31/12/2018 (per l’esattezza 34 anni, 11 mesi e 16 giorni, ovvero 1820 settimane effettive). Nel contare le settimane effettive, sono esclusi i contributi ...

Pensioni - Bongiorno : quota 100 per statali dal primo agosto : Roma, 17 gen., askanews, - 'Per garantire la continuità dei servizi a cittadini e imprese, e programmare il ricambio generazionale, quota 100 per i dipendenti pubblici dal primo agosto 2019'. Lo ...

Quota 100 parte il primo aprile. Come cambieranno le Pensioni : Scatteranno dal 1 aprile i nuovi pensionamenti con 'Quota 100' , ovvero 62 anni di età e 38 di contributi minimi. Lo prevede l'ultima bozza del decreto su Reddito cittadinanza e pensioni. La misura è ...

Bozza Pensioni quota 100 - al via dal primo d’aprile : Chi raggiunge quota 100 con almeno 62 anni e un anzianita' contributiva minima di 38 anni potra' andare in pensione a partire dal primo aprile 2019. E' quanto prevede l'ultima Bozza del "Decreto legge contenente disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e a interventi in materia pensionistica". In particolare, sono 27 gli articoli che compongono il decreto legge per il reddito di cittadinanza e quota 100. E' quanto ...

Manovra - Tria : reddito e Pensioni partiranno dal primo aprile : Roma, 19 dic., askanews, - Il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni con quota 100 'partiranno dal primo aprile'. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso della registrazione di 'Porta a Porta'. 'Si vede che le due misure costano meno del previsto', ha aggiunto il ministro.

