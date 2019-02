Paura in catacombe Santa Priscilla | crolla porzione parete | nessun ferito

romadailynews

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Roma –all’interno delledi, in via Salaria 430, quando durante una visita guidata e’ta unadi unainterna.Secondo quanto ricostruito, la caduta di mattoni in tufo nella zona aperta ai visitatori, sarebbe avvenuta a causa di alcuni lavori di carotaggio effettuati da operai che hanno forato laAl momento non risultano feriti e la zona interessata dal crollo e’ stata evacuata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco.L'articoloinproviene da RomaDailyNews.