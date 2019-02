Parigi | giornata depressa per Peugeot

Karate - Premier League Parigi 2019 : nella seconda giornata il team kata femminile raggiunge la finale per il terzo posto : Dopo una prima giornata di gare eccezionale, la seconda non è altrettanto favorevole all’Italia nella Premier League di Karate di Parigi. Oggi sul tatami francese arriva infatti una sola finale per il terzo posto, ottenuta nel kata a squadre femminile, mentre le punte azzurre del kumite hanno deluso le aspettative. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Nel kata a squadre femminile la squadra delle Fiamme Oro ...

