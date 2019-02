Pakistan | assolti tutti i familiari accusati della morte di Sana Cheema

Omicidio Sana - assolti i parenti - in Pakistan - . Salvini : 'Vergogna!' : Roma, 15 feb., askanews, - Il tribunale del Gujrat in Pakistan ha assolto i tre familiari imputati per l'Omicidio della ragazza italo-pachistana Sana Cheema. I tre, il padre di Sana, Ghulam Mustafa ...

Pakistan - Caso Sana Cheema : assolti padre - zio e fratello : 'M ancanza di prove certe'. Con questa motivazione un tribunale del Pakistan ha assolto il padre, lo zio e il fratello di Sana Cheema , la 25 italo-pachistana portata via da Brescia nell'aprile del ...

Ragazza uccisa in Pakistan : assolti padre - zio e fratello : Un tribunale pachistano ha assolto "per mancanza di prove certe" il padre, lo zio e il fratello di Sana Cheema, la 25enne italo-pachistana portata via da Brescia nell'aprile del 2018 per costringerla a nozze combinate nel Paese d'origine della famiglia e poi uccisa perche' le aveva rifiutate. I familiari avevano inizialmente detto che Sana era morta per cause naturali, ma l'autopsia rivelo' che era stata strangolata. La giovane Pakistana era ...

Brescia - non paga nessuno per il delitto di Sana : padre - fratello e zio assolti in Pakistan : Un tribunale pachistano ha assolto "per mancanza di prove certe" il padre, lo zio e il fratello di Sana Cheema, la 25enne italo-pachistana portata via da Brescia nell'aprile del 2018 per costringerla a nozze combinate nel Paese d'origine della famiglia e poi uccisa perché le aveva rifiutate

Sana uccisa in Pakistan. Assolti padre - zio e fratello : Assolti "per mancanza di prove certe" il padre, lo zio e il fratello di Sana Cheema, la 25enne italo-pachistana portata via da Brescia nell'aprile del 2018 per costringerla alle nozze combinate nel Paese d'origine della famiglia. La ragazza è stata uccisa perché aveva rifiutato l'unione. I familiari avevano inizialmente detto che Sana era morta per cause naturali, ma l'autopsia rivelò che era stata strangolata.Durante le ...

Pakistan - omicidio Sana Cheema : tutti assolti - Sky TG24 - : Ordinato il rilascio di padre, zio e fratello della vittima per mancanza di prove che scongiurino "ogni ragionevole dubbio". I tre confessarono di aver ucciso la 25enne perché aveva "disonorato" la ...

Uccisa in Pakistan - familiari assolti : ANSA, - ISLAMABAD, 15 FEB - Un tribunale pachistano ha assolto "per mancanza di prove certe" il padre, lo zio e il fratello di Sana Cheema, la 25enne italo-pachistana portata via da Brescia nell'...

Sana Cheema - tutti assolti per l'omicidio della Pakistana portata via da Brescia : assolti il padre, lo zio e il fratello di Sana Cheema, la 25enne italo-pachistana portata via da Brescia nell'aprile del 2018 e costretta a tornare in Pakistan per le nozze combinate dalla...

Ragazza uccisa in Pakistan - assolti padre - zio e fratello : Un tribunale pachistano ha assolto "per mancanza di prove certe" il padre, lo zio e il fratello di Sana Cheema, la 25enne italo-pachistana portata via da Brescia nell'aprile del 2018 per costringerla ...

Sana Cheema - assolti i parenti della ragazza di Brescia uccisa in Pakistan : Un tribunale pachistano ha assolto “per mancanza di prove certe” il padre, lo zio e il fratello di Sana Cheema, la 25enne italo-pachistana portata via da Brescia nell’aprile del 2018 per costringerla a nozze combinate nel Paese d’origine della famiglia e poi uccisa perché le aveva rifiutate. I familiari avevano inizialmente detto che Sana era morta per cause naturali, ma l’autopsia rivelò che era stata strangolata. L'articolo Sana ...