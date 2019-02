Óscar Cardozo, qualcuno si era dimenticato di lui?

lanotiziasportiva

(Di venerdì 15 febbraio 2019) L’altra sera nell’incontro valido per il secondo turno di Copa Libertadores, se mai ce ne fosse stato bisogno,ha dimostrato che il fiuto del gol non l’ha perso nemmeno alle soglie dei 36 anni.Calcio estero, Storie, Sudamerica,/ Nella gara di ritorno, vinta per 5-1 contro i boliviani del The Strongest, ha realizzato la quarta rete per la sua squadra direttamente dal cerchio di centrocampo scagliando un tiro che ha sorpreso il portiere fuori dai pali.Ora non ricordo con precisione, visti i tanti gol fatti durante la sua carriera, se avesse mai replicato un gesto simile; dicono che un gesto tecnico del genere sia l’unico rimasto incompiuto pure da sua maestà Pelé.ovunque abbia giocato tra Europa e Sudamerica, oltre ai premi individuali e ai trofei di squadra, ha sempre trovato la via della rete con una continuità ...