Oscar 2019 | polemica sui premi senza diretta | Nessuno capisce il nostro

Oscar 2019 - è bufera : premiazioni oscurate dagli spot : Con una lettera aperta alla Academy , l'ente che ha creato e gestisce gli Oscar, alcuni dei più grandi registi del mondo definiscono questa decisione "un insulto". "È niente di meno che un insulto a ...

Notte degli Oscar 2019 - Tarantino - Scorsese e altri professionisti contro l'Academy - : Alcune delle più importanti personalità del mondo del cinema si sono scagliate contro la decisione degli Academy Awards di non trasmettere in diretta la cerimonia di consegna di quattro premi.

Laureus Awards 2019 : lunedì 18 febbraio gli Oscar dello sport live su Sky Sport : La cerimonia dei Laureus World Sports Awards è un momento importante per valorizzare il lavoro di Laureus Sport for Good , la fondazione che sostiene più di 150 progetti in oltre 40 Paesi nel mondo ...

Civita Cinema 2019. Chiusura affidata al premio Oscar Nicola Piovani : I video di scena integrano il racconto con immagini di film, di spettacoli e, soprattutto, immagini che artisti come Luzzati e Manara hanno dedicato all'opera musicale di Piovani. Al termine del ...

Oscar 2019 - bufera sull’Academy : quattro premi consegnati durante la pubblicità : quattro Oscar 2019 verranno consegnati durante la pubblicità nella diretta sull’ABC. È stato il presidente dell’Academy Awards, John Bailey, ad avvisare in una mail inviata ai suoi collaboratori, che alla 91esima edizione degli Oscar del prossimo 24 febbraio il premio al miglior montatore, direttore della fotografia, cortometraggio animato e quello per il make-up verranno consegnati mentre sullo schermo gli spettatori vedranno gli spot ...

Bafta 2019 - i vincitori degli Oscar britannici : La duchessa di Cambridge Kate Middleton si congratula con Oliva Coleman e, dietro, Yorgos Lanthimos, protagonista e regista de La favorita (foto: Getty) Sono stati consegnati nella sera del 10 febbraio i Bafta Award, ovvero i premi assegnati dalla British Academy cinematografica. Durante la cerimonia, in cui ha fatto molto parlare l’apparizione del principe William e della consorte Kate Middleton, a dominare è stato il film La favorita di ...

BAFTA Awards 2019 - gli Oscar inglesi hanno scelto «La Favorita» e «Roma» : Come da pronostici La favorita di Yorgos Lanthimos (12 nomination) porta a casa il maggior numero di BAFTA Awards 2019 (gli Oscar inglesi): 7 per la precisione, di cui due alle attrici Rachel Weisz (non protagonista) e Olivia Colman (protagonista). Ma il vincitore dei riconoscimenti più ambiti è Roma di Alfonso Cuarón, premiato come miglior film, miglior film non in lingua inglese (superando Dogman di Matteo Garrone), per la regia ...

Oscar 2019 : ASC Awards - Cold War vince il premio per la miglior fotografia : Attualmente non sono stati annunciati conduttori, probabilmente la cerimonia verrà presentata da un gruppo di personaggi del mondo dello spettacolo. Trovate tutte le notizie sulla corsa agli Oscar ...

Grammy Awards 2019 - c'è chi dice no : Kendrick Lamar - Childish Gambino e Drake rifiutano di esibirsi agli 'Oscar della musica' : ... "Il fatto è che continuiamo ad avere problemi con il mondo del rap", ha spiegato Ehrlich, "A meno che non si portano a casa i premi principali, l'attenzione dell'Academy e ciò che i Grammy ...

Oscar 2019 - i precedenti fashion delle nominate sul red carpet : Lady Gaga, nomination come migliore attrice protagonista per A Star Is BornIn Brandon MaxwellIn Azzedine AlaïaIn Atelier Versace Melissa McCarthy, nomination come migliore attrice protagonista per il film Can You Ever Forgive Me?In David Meister In Marina RinaldiGlenn Close, nomination come migliore attrice protagonista per The WifeIn Zac PosenIn Zac PosenAmy Adams, nomination come miglior attrice non protagonista per il film Vice In Tom FordIn ...

Oscar 2019 : perché rischia di rivelarsi la peggior cerimonia di sempre : Ripercorriamo dunque le varie fasi di questa cronaca di un disastro annunciato, augurandoci che ci sia ancora modo, tempo e volontà per sottrarsi alla 'catastrofe'... Il flop dell'Oscar al film ...

Oscar 2019 - niente presentatore : come 30 anni fa la Notte dell’Academy non avrà un conduttore : La Notte degli Oscar 2019 non avrà un presentatore. L’ha annunciato l’ABC, il canale tv che trasmetterà l’evento, dopo la rinuncia lo scorso dicembre del comico Kevin Hart per via di passati tweet omofobi. L’ultima edizione senza un presentatore ufficiale, quindi priva di una figura che dia un tono comico alla serata e possa intrattenere pubblico in sala e a casa tra una premiazione e l’altra con monologhi e gag, fu la numero 61, del 29 marzo ...