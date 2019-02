Opportunity | l’ultimo messaggio della sonda della Nasa prima di spegnersi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 febbraio 2019) “La mia batteria è bassa e sta diventando buio”. L’ultimodel roverè stato questo. Da Marte ha comunicato come negli ultimi anni fino alla Terra i suoi dati, come racconta il reporter scientifico Jacob Margolis su Twitter.The last message they received was basically, “My battery is low and it’s getting dark.” They hoped that the windy season would clear dust off the solar panels (if that was the problem). Since then they’ve been pinging her again and again, every way they knew… 3/— Jacob Margolis (@JacobMargolis) 12 febbraio 2019Oppy, come lo chiamavano all’agenzia spaziale Usa, è stato uno degli esploratori di Marte in assoluto più longevi e per quasi 15 anni ha raccolto dati e immagini che hanno fatto il giro del mondo, rivelando molti segreti del pianeta rosso. “Il rover è morto. La sua missione è ...