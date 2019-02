Onda verde di regali per i clienti Vodafone | è ora di riscuotere l’Happy Friday

Europee : 'Onda verde e civica' - Pizzarotti in campo con Verdi : 'Sarà un grande happening che prende spunto dall'interesse suscitato dall'appello 'Non c'è un Pianeta B' che personalità del mondo della cultura, della scienza, dell'ambientalismo, dello spettacolo e ...

Elezioni europee - l’appello degli ecologisti : “Facciamo crescere l’Onda verde e civica. Non c’è un pianeta B” : Un progetto civico, ecologista, contro i populismi e i sovranismi, per una società “giusta e aperta” che possa rinascere con un Green New Deal. Così si presenta l'”onda verde” che per le prossime Elezioni europee del maggio 2019 ha lanciato un appello per raccogliere quanti più seguaci possibili. “Non c’è un pianeta B”, è lo slogan del gruppo che punta l’attenzione ai cambiamenti climatici e ai ...

SOndaggi Tecnè : l’asse gialloverde è ancora in crescita - bene Forza Italia - crolla il PD : Stando all’ultima rilevazione Sondaggistica effettuata dall’istituto di Sondaggi politici Tecnè, aggiornata al 4 febbraio 2019, emergerebbero le seguenti importanti novità che andremo ad analizzare. Premettiamo che il seguente Sondaggio è stato realizzato mediante mixed mode Cami-Cawi su un campione probabilistico e rappresentativo di 998 soggetti maggiorenni distribuiti su tutto il territorio nazionale, con un margine di errore pari al ± ...

Sanremo 2019 - diretta secOnda serata : risate con Pio e Amedeo - manca ancora Riccardo Cocciante prima del verdetto : La seconda serata del Festival di Sanremo 2019 procede spedita. Su Leggo.it la diretta minuto per minuto per minuto . Questa sera ascolteremo solo 12 cantanti, l'altra...

Coldiretti - ANBI e FOndazione Univerde lanciano il concorso fotografico nazionale “Obiettivo Acqua” : Educare alla cultura ed al rispetto della risorsa idrica: per aumentare la sensibilità sull’importanza di una sua corretta gestione per la sicurezza ambientale, ma anche come fattore strategico per il futuro dell’agricoltura italiana, Coldiretti, ANBI (Associazione nazionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue) e Fondazione Univerde lanciano il primo concorso fotografico “Obiettivo Acqua”, le cui premiazioni godranno del ...

Il verdetto ex Etruria : cOndannati a cinque anni per bancarotta Fornasari e Bronchi : E' arrivato il verdetto con la conanna dei vertici ex Etruria. Il penultimo presidente della banca aretina, Giuseppe Fornasari, è stato condannato a cinque anni. cinque anni anche per Luca Bronchi, l'...

Asia Bibi è libera - può lasciare il Pakistan : l’ultimo verdetto dopo la cOndanna per blasfemia : La Corte suprema del Pakistan ha respinto il ricorso contro l'assoluzione di Asia Bibi chiudendo così la lunga battaglia legale sulla donna cristiana che aveva rischiato la condanna capitale perché accusata di blasfemia nel suo Paese. condannata nel 2010 e poi assolta, ora Asia Bibi è libera di lasciare il Pakistan.Continua a leggere

Ora inizia la secOnda fase del governo gialloverde : "Con il 2,04% del rapporto deficit/Pil è normale che ci fosse un riallineamento delle coperture, c'era un po' di timore da parte di entrambi sulle cifre ma poi abbiamo trovato l'accordo", spiega un esponente del governo che ha partecipato all'incontro di giovedì 17 a palazzo Chigi per mettere a punto reddito di cittadinanza e 'Quota 100'. Nel pomeriggio è arrivato il varo dei due provvedimenti bandiera ma ora la palla passa al Parlamento. ...

Marevivo e FOndazione UniVerde : plauso per l’emendamento contro le trivelle da parte del Governo : «Accogliamo favorevolmente l’emendamento contro trivelle da parte del Governo – affermano Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e Rosalba Giugni, Presidente di Marevivo – ed in particolare che si preveda l’introduzione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PTESAI), come chiedeva uno dei quesiti del referendum del 2016. Ora è importante che il Parlamento approvi subito il testo ...