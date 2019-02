Omicidio di Gorlago | la voce della presunta assassina mentre inganna Pezzotta

Gorlago - Omicidio Crotti : il Tribunale dice no ai domiciliari - Alessandri resta in carcere : Niente domiciliari per Chiara Alessandri. Lo ha stabilito Il Tribunale del Riesame di Brescia chiamato, nelle scorse ore, a pronunciarsi relativamente al ricorso contro la custodia cautelare in carcere. La donna, 44 anni, si trova nella casa circondariale di Verziano (Brescia) dal 19 gennaio per l'omicidio di Stefania Crotti, 42enne di Gorlago, moglie del suo amante Stefano Del Bello. La richiesta dei domiciliari Una decina di giorni fa, ...

Gorlago - Omicidio Stefania Crotti : computer sotto la lente degli inquirenti : Continuano le indagini sull'omicidio di Stefania Crotti, la 42enne di Gorlago uccisa da Chiara Alessandri, sua rivale in amore. Ora, gli inquirenti controlleranno i computer dei protagonisti di questa tragica vicenda al fine di ricostruire il contesto e l'esatta dinamica del delitto: troppi punti, infatti, sono ancora poco chiari. Ieri, si sono svolti i funerali della donna, madre di una bambina di 7 anni, e dall'autopsia è arrivata la conferma ...

Delitto di Gorlago : Chiara Alessandri ripresa mentre lava la macchina dopo l'Omicidio : Sono circa le 16.30 di venerdì 18 gennaio. Il corpo di Stefania Crotti viene trovato carbonizzato nelle campagne di Erbusco. Nel frattempo una nervosa Chiara Alessandri viene ripresa dalle telecamere di sorveglianza di un autolavaggio mentre porta la proprio auto a lavare. Proprio l'auto che avrebbe trasportato nel bagagliaio il corpo di Stefania qualche ora prima. La donna fa prima lavare l'auto esternamente, poi lascia che gli addetti ...

Stefania Crotti - Omicidio Gorlago/ Chiara Alessandri "nessun complice" : il giallo della borsa - Quarto Grado - : Stefania Crotti, omicidio Gorlago al centro della nuova puntata di Quarto Grado: Chiara Alessandri, le sue parole dal carcere.

Omicidio di Gorlago - l'amante killer parla dal carcere : è distrutta e pensa ai figli : distrutta ma non 'pentita', dal carcere di Brescia dove è rinchiusa dallo scorso sabato, si è espressa Chiara Alessandri, rea di aver ucciso la rivale in amore Stefania Crotti. La Alessandri ha espresso il desiderio di parlare con sua madre per chiederle cosa sanno e cosa sanno della situazione i suoi tre figli. Ora è preoccupata per i bambini, Chiara Alessandri, l'amante killer di 43 anni che dopo aver ucciso a Gorlago, paesino in provincia di ...

Nuove ipotesi sull'Omicidio di Gorlago : Stefania potrebbe esser stata bruciata viva : Sorgono nuovi dettagli sul caso di Stefania Crotti, donna di 42 anni uccisa dall'ex amante del marito a Bergamo. Il suo corpo era stato ritrovato in un garage a Gorlago, carbonizzato. Fin ora si credeva che fosse stata uccisa prima del rogo, ma dall'indagine stanno emergendo Nuove dinamiche, come riportato dal Corriere della Sera. potrebbe essere stata arsa viva, dopo essere stata colpita più volte con un martello."Forse [...] non ...

Gorlago. Omicidio di Stefania Crotti : si valuta perizia psichiatrica su Chiara Alessandri : L’autopsia eseguita sul corpo di Stefania Crotti, uccisa a Gorlago (Bergamo) e poi bruciata, ha fatto emergere la presenza di

Omicidio di Gorlago : bidone e telepass 'rivelatori' inchioderebbero l'amante killer : Una tanica di benzina e il telepass la inchioderebbero. Costretta dall'evidenza a confessare l'atroce delitto, finora si è ostinata a negare la premeditazione, come di aver bruciato il corpo della sua povera vittima. La tesi difensiva che ha tentato di sostenere a oltranza, apparsa da subito inverosimile agli inquirenti, ora lo è ancor di più. Con il passare delle ore emergono nuovi elementi, prove decisive: si aggrava la posizione di Chiara ...

Gorlago - Omicidio donna carbonizzata : oggi l'autopsia di Stefania Crotti - Sky TG24 - : Per l'uccisione di Stefania Crotti, scomparsa nella Bergamasca e poi ritrovata carbonizzata, c'è la confessione dell'ex amante del marito. Intanto una badante che lavora nei pressi della casa dove è ...

Omicidio Gorlago - oggi l'autopsia della vittima. Spunta supertestimone : Omicidio Gorlago, oggi l'autopsia della vittima. Spunta supertestimone Per l'uccisione di Stefania Crotti, scomparsa nella Bergamasca e poi ritrovata carbonizzata, c'è la confessione dell'ex amante del marito. Intanto una badante che lavora nei pressi della casa dove è stata uccisa la 42enne afferma: "Ho sentito urla ...

Bergamo - l'Omicidio di Gorlago : Stefania Crotti ingannata con una rosa. Bendata all’incontro con Chiara : Chiara Alessandri, fermata per il delitto, ha convinto un amico ad aiutarla raccontandogli che voleva fare una sorpresa a una coppia di amici

Gorlago. Stefano Del Bello ritenuto estraneo all’Omicidio della moglie Stefania Crotti : “Io e Stefania ci siamo visti l’ultima volta mercoledì mattina” scrive Il Giorno attribuendo l’affermazione a Stefano del Bello. “Io