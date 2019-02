Nuovo stadio Roma | Pallotta vicino all’acquisto dei terreni

Ancora ritardi per il Nuovo stadio del Tottenham : La messa in sicurezza del nuovo White Hart Lane richiederà altro tempo: se non verrà completata a breve, l'apertura potrebbe slittare alla prossima stagione

Tottenham - la Premier League chiede chiarezza sul Nuovo stadio : Inaugurazione nuovo stadio Tottenham – La Premier League ha chiesto che il Tottenham disputi almeno cinque partite di campionato nel nuovo stadio in questa stagione, per poter giustificare un trasferimento degli Spurs nel nuovo impianto. In alternativa – spiega “Evening Standard –, il club londinese dovrà rimanere a Wembley fino alla fine dell’annata calcistica. La […] L'articolo Tottenham, la Premier League chiede chiarezza sul ...

Nuovo stadio Ferraris - Sampdoria e Genoa al lavoro : 40 milioni di euro per rinnovare Marassi : Sampdoria e Genoa sono al lavoro con il comune di Genova per prorogare la concessione dello stadio Ferraris che verrà successivamente rinnovato Lo stadio Ferraris di Genova potrebbe presto subire una restaurazione importante. Genoa e Sampdoria sono al lavoro con il comune per l’assegnazione della concessione dello stadio per i prossimi 99 anni. Dopodiché si passerà al rinnovamento di alcune parti della struttura, come rivelato oggi ...

Nuovo stadio Roma - ex assessore Berdini : 'Ecco perché il progetto non sta in piedi' : Dopo anni di discussioni e polemiche il comune di Roma ha dato il suo via libera alla costruzione del Nuovo stadio della Roma a Tor di Valle. Entro l'anno saranno avviati i cantieri per realizzare l'...

Nuovo stadio Cagliari - arriva il via libera per l’impianto da 25.000 posti : Nuovo stadio Cagliari – Non è un ottimo momento in campo per il Cagliari, la squadra è in difficoltà ed adesso la classifica per la corsa salvezza fa paura. Nel frattempo arrivano però buone notizie sul fronte stadio. Nella giornata di oggi è arrivato il definitivo via libera tecnico all’ampliamento a 25.200 posti, estendibili sino a 30.000. Si è raggiunto il risultato alla seconda seduta, necessaria per valutare nuovi ...

Cagliari - via libera all’ampliamento del Nuovo stadio a 30.000 posti : Ampliamento nuovo stadio Cagliari – Novità importanti in casa Cagliari per quanto riguarda la costruzione del nuovo stadio. La conferenza dei servizi, infatti, ha detto sì al nuovo impianto del club sardo in versione internazionale e allargato a 30.000 posti. Dopo la tappa interlocutoria di un mese fa, terminata con la richiesta di qualche aggiornamento, […] L'articolo Cagliari, via libera all’ampliamento del nuovo stadio a 30.000 ...

Bordoni : mia persona estranea a fatti legati a Nuovo stadio della Roma : Roma – “Ho appena appreso da notizie stampa di una possibile richiesta di rinvio a giudizio nei miei confronti sulla vicenda dello stadio della Roma. Ribadisco in maniera chiara e forte la mia estraneita’ ai fatti evidenziando come si legge anche dalle carte che non ho avuto alcun ruolo e neanche avrei potuto averlo su tutta la vicenda”. “Sono convinto che tale aspetto verra’ palesemente chiarito ...

Milan - Scaroni : «San Siro? Meglio costruire uno stadio Nuovo» : Sono convinto che avremo il migliore stadio del mondo ". Dopo gli aggiornamenti sul nuovo stadio della Roma , anche Milan e Inter sembrano intenzionati a cambiare e pensare al futuro, ristrutturando ...

Scaroni : “Più facile un Nuovo stadio che rifare San Siro” : Paolo Scaroni considera “più facile” costruire “uno nuovo stadio” a Milano che “ristrutturare San Siro” per avere un impianto moderno ed efficiente, condiviso da Inter e Milan. “Inter e Milan – spiega il presidente rossonero durante la presentazione della partnership a tre tra Beretta e i due club – non hanno presentato un progetto al […] L'articolo Scaroni: “Più facile un nuovo ...

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di 15 persone nell’indagine sul Nuovo stadio della Roma : La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 persone indagate per i presunti illeciti legati alla costruzione del nuovo stadio della Roma. Tra le persone per cui è stato chiesto il processo ci sono l’imprenditore Luca

Milan - Scaroni : 'No a un Nuovo stadio - avanti con l'Inter a San Siro' : Ci siamo lanciati nel progetto stadio, sono convinto che avremo il miglior stadio del mondo '. L'ad dell' Inter Andrea Antonello ha aggiunto: 'Gestire lo stadio Meazza significa quasi gestire una ...

Stadio Roma - il Politecnico : “I trasporti previsti non bastano - serve alternativa all’auto”. Ma il Nuovo piano non esiste : Prima i trasporti e poi lo Stadio. E almeno il 60% dei tifosi utilizzi i mezzi pubblici. Il termine “catastrofico”, riferito alla viabilità del quadrante, resta lì, virgolettato e in grassetto, a ricordare che i flussi di traffico in direzione del futuro Stadio di Tor di Valle saranno insostenibili per la città di Roma. Questo “se” – e qui sta il punto – non si provvederà non solo a realizzare quanto già previsto in seno al nuovo progetto (del ...

Fassina : fuori luogo trionfalismi Raggi su Nuovo stadio Roma : Roma – “Sul progetto di business park e annesso stadio per la Roma a Tor di Valle, e’ davvero fuori luogo il trionfalismo della Sindaca e dei vertici nazionali del M5S. Nonostante siano state attenuate le valutazioni del Politecnico di Torino sulle conseguenze catastrofiche dell’opera sulla mobilita’ ordinaria, non soltanto su quella connessa con le partite, i problemi seri, strutturali, rimangono e le soluzioni ...