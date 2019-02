Nuovi televisori Samsung 2019 | belli | intelligenti e in 8K

gqitalia

: Televisori con dimensioni enormi ed una risoluzione ad #8K: oramai il #cinema si vive in casa grazie a #Samsung. - PressviewLuke : Televisori con dimensioni enormi ed una risoluzione ad #8K: oramai il #cinema si vive in casa grazie a #Samsung. - Trovaprezzi : Samsung, svelati i nuovi televisori QLED 2019. Scopri tutto qui: - egitto86 : RT @Corriere: I fari dell’auto da giallastri a brillanti col dentifricio: 48 trucchi per tutti i giorni -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) In attesa che il microLED annunciato al CES di Las Vegas diventi la soluzione per il futuro,continua a puntare sul QLED e annuncia iin arrivo in Italia nel. Entro la fine di marzo arriveranno cinquemodelli basati sulla tecnologia concorrente all'OLED e intesa come evoluzione del LED, introducendo un filtro a nanocristalli che migliora la resa cromatica con immagini praticamente perfette. Quattro tv in 4K - Q90R, Q85R, Q70R e Q60R (in ordine decrescente di prezzo e qualità dell'immagine con pannelli che vanno da 43 a 82 pollici) – e un modello di lusso in 8K chiamato Q950R che prevede tagli da 65, 75, 82 e 98 pollici, a testimonianza di quanto la riduzione delle cornici e l;altissima qualità deipannelli ci abbia definitivamente convinto a metterci in salotto un televisore di grandi dimensioni.Proprio i ...