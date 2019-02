Nuova Ferrari SF90 2019 | la monoposto del prossimo campionato di Formula 1 – VIDEO

Formula 1 - Nuova Ferrari SF90 : la scheda tecnica della macchina di Vettel e Leclerc : Rosso opaco tendente al 'corallo' e una aerodinamica 'calibrata' ai nuovi regolamenti con la scritta "Mission Winnow" sul davanti: queste le caratteristiche principali della livrea nuova Ferrari SF 90 ...

F1 - la Nuova Ferrari SF-90 : analisi tecnica. Una vettura portata all’estremo per cercare il salto di qualità definitivo : Si chiama SF-90, è “meno rossa” della precedente e sembra assolutamente avveniristica. Ma, la nuova Ferrari che prenderà parte al Mondiale di F1 2019, saprà essere anche vincente? Se ci concedete il tempo necessario per munirci di una sfera di cristallo potremmo rispondere a questo importante quesito, o meglio “il” quesito sul quale ruoterà tutto il campionato della massima categoria del motorsport. Non sappiamo se la ...

È stata presentata la Nuova Ferrari SF 90 - in pista il 17 marzo in Australia : Articolo aggiornato alle ore 12,30 del 15 febbraio 2019. Si chiama SF 90 per rendere omaggio ai 90 anni della Scuderia (nata nel 1929), la prima monoposto Ferrari nata sotto la presidenza di John Elkann. La Rossa è stata svelata in anteprima mondiale questa mattina a Maranello in attesa dei primi test in programma lunedì sul circuito di Montmelò a Barcellona. Viene cosi'' abbandonata la vecchia numerazione (SF 71H nel 2018) della ...

Sospensione idraulica e passo più lungo - tutti i segreti della Nuova Ferrari SF90 : La scuderia del Cavallino ha presentato la nuova SF90, tante le novità rispetto alla monoposto dello scorso anno Una livrea leggermente diversa, con un rosso opaco e sorprendenti inserti neri, ma anche tantissime novità sotto la scocca. La Ferrari presenta la nuova SF90, una monoposto che omaggia nel nome i 90 anni della scuderia e punta a restituire orgoglio e successi ad un team a digiuno ormai da troppo tempo. Tralasciando ...

Ferrari - presentata la Nuova SF90 a Maranello. Il 17 marzo via al mondiale di Formula Uno a Melbourne : È stata presentata a Maranello la nuova Ferrari per la stagione 2019: si chiama SF90, in omaggio ai 90 anni della scuderia, e si presenta di un colore rosso opaco tendente all’arancione diverso dal solito rosso Ferrari, con la scritta Mission Winnow sul davanti. La monoposto della Rossa, con al volante il confermato Sebastian Vettel e il nuovo pilota Charles Leclerc, monegasco classe ’97, esordirà il 17 marzo a Melbourne nel mondiale di ...

