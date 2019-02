Nigeria | attacco alla vigilia delle presidenziali | almeno 66 morti

Milan - per l'attacco spunta il Nigeriano Osimhen (RUMORS) : Il giocatore nigeriano Victor Osimhen sarebbe vicino al trasferimento al Milan, che lo preleverebbe dallo Charleroi, squadra militante nel massimo campionato belga. Il Milan sta infatti attualmente rivedendo il proprio attacco in questa finestra di calciomercato (come testimonia la cessione di Gonzalo Higuain) puntando su giocatori più giovani, al fine di rendere la squadra nuovamente competitiva a livello internazionale. Un nuovo approccio di ...