New York | acquisti a mani basse su Centurylink

New York : scambi in forte rialzo per Arista Networks : Seduta decisamente positiva per Arista Networks , che tratta in rialzo del 10,47%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Arista Networks ...

A New York corre Callaway Golf : Rialzo per la società che produce attrezzature da Golf , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,71%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ...

Amazon rinuncia a costruire nuovo quartier generale a New York : Dopo la crescente opposizione di politici e abitanti, Amazon ha annunciato che non costruirà un nuovo quartier generale a New York. Già la settimana scorsa il Washington Post - di proprietà del fondatore di Amazon, Jeff Bezos - aveva scritto che i top manager della società di e-commerce stavano prendendo in considerazione l'ipotesi di abbandonare il progetto. E così è stato. Il quartier generale doveva nascere a Long Island City, nel Queens, ...

NBA - Westbrook non basta a OKC : vince New Orleans. Ok Orlando e New York : ROMA - L' NBA si prende una settimana di vacanza, parte l' All -Star Weekend . Nella notte prima del fine settimana delle stelle di Charlotte, si sono giocate solo tre partite: Oklahoma City perde ...

NBA - i risultati della notte : super Westbrook - ma perde OKC. New York torna al successo : New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 131-122 Spesso le partite dal pronostico scontato alla fine sono quelle che riservano le sorprese più inattese. E così New Orleans, travolta in casa nell'...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 febbraio) : Westbrook ancora in tripla doppia - ma OKC va ko. Vittorie di New York ed Orlando : Solo tre partite nella notte NBA che anticipa l’All Star Game 2019. Russell Westbrook mette a segno la sua undicesima tripla doppia consecutiva (44 punti, 14 rimbalzi ed 11 assist), ma gli Oklahoma City Thunder cadono sul campo dei New Orleans Pelicans per 131-122. Per i padroni di casa un successo arrivato nonostante un Anthony Davis seduto in panchina per tutto il secondo tempo per un problema alla spalla sinistra e con Julius Randle (33 ...

New York : Vulcan Materials in rally : Rialzo per Vulcan Materials , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,26%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che ...

New York : scambi in positivo per Alliant Energy : Avanza Alliant Energy , che guadagna bene, con una variazione del 6,82%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

New York : mette il turbo Marathon Oil : Brilla Marathon Oil , che passa di mano con un aumento del 7,40%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marathon Oil evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dello S&...

New York : su di giri Iqvia Holdings : Effervescente Iqvia Holdings , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,16%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Iqvia ...