Neja | «Il mio viaggio negli anni ' 90 non finisce mai»

cronacaqui

: RT @DanielaBrogi: Da oggi su @00doppiozero il mio articolo su “La Favorita” #TheFavourite C’era una volta in Gran Bretagna - _Neja : RT @DanielaBrogi: Da oggi su @00doppiozero il mio articolo su “La Favorita” #TheFavourite C’era una volta in Gran Bretagna -

(Di venerdì 15 febbraio 2019), una vera fuori classe Quattro milioni di copie vendute in tutto il mondo, diciassette tour internazionali, un amore per la musica che spazia dalla dance al jazz alle sonorità celtiche: questa è, l'ospite d'eccezione per la serataNovanta in programma ...