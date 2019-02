' Ndrangheta | arrestato il latitante Francesco Strangio Salvini | lo Stato c' è

Arrestato nel cosentino il latitante della Ndrangheta Francesco Strangio - deve scontare 14 anni : I carabinieri di Reggio Calabria e Cosenza hanno Arrestato il latitante Francesco Strangio , definito dagli stessi militari un soggetto "pericoloso". Strangio , in fuga da un anno, è stato rintracciato a Rose, piccolo centro del cosentino . Si nascondeva in un appartamento all'ultimo piano di un condominio nel centro abitato. Faceva parte dell'elenco 'latitanti pericolosi'. Strangio è stato ammanettato a Montalto Uffugo (Cosenza) dai ...

‘ Ndrangheta in Valle d’Aosta - l’imprenditore arrestato : “Siamo 32mila calabresi - un quarto della popolazione” : Erano arrivati anche all’“Imperatore”, Augusto Rollandin, a lungo presidente della Valle d’Aosta . Antonio Raso e Marco Fabrizio Di Donato, arrestati dai carabinieri perché ritenuti boss della locale di ‘Ndrangheta di Aosta, erano arrivati anche al politico (non indagato). È soltanto uno dei tanti episodi che dimostrano la capacità di infiltrarsi nella politica e nelle amministrazioni dimostrata da questa organizzazione mafiosa. D’altronde ...

’Ndrangheta - i clan arrivati anche in Valle d’Aosta : arrestato anche un consigliere regionale : Dalle prime ore di questa mattina, è in corso un’operazione dei carabinieri del Gruppo di Aosta e del Ros, per l’esecuzione di vari provvedimenti cautelari, emessi su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Torino nei confronti di un sodalizio ‘ndranghetistico che operava in Valle d’Aosta riconducibile, tra gli altri, a componenti della...