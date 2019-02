NBA | Westbrook non basta a OKC | vince New Orleans Ok Orlando e New York

VIDEO NBA 2019 - la tripla doppia di Westbrook non basta ad Oklahoma : Nella notte NBA nuovo show di Russell Westbrook, che mette a segno l’ennesima tripla doppia, ma non evita ai suoi Oklahoma City Thunder la sconfitta sul campo dei New Orleans Pelicans per 131-122. Per lui il referto parla di 44 punti, 14 rimbalzi e 11 assist. Si seguito le immagini della sua partita. IL VIDEO CON LA tripla doppia DI Westbrook roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 febbraio) : Westbrook ancora in tripla doppia - ma OKC va ko. Vittorie di New York ed Orlando : Solo tre partite nella notte NBA che anticipa l’All Star Game 2019. Russell Westbrook mette a segno la sua undicesima tripla doppia consecutiva (44 punti, 14 rimbalzi ed 11 assist), ma gli Oklahoma City Thunder cadono sul campo dei New Orleans Pelicans per 131-122. Per i padroni di casa un successo arrivato nonostante un Anthony Davis seduto in panchina per tutto il secondo tempo per un problema alla spalla sinistra e con Julius Randle (33 ...

NBA – Westbrook zittisce le critiche : “sono stato benedetto con un talento tale da fottermene!” : Russell Westbrook zittisce le critiche nei suoi confronti: la stella dei Thunder non le manda di certo a dire e risponde a tono alle accuse in merito al suo gioco Russell Westbrook è un talento straordinario. Il playmaker dei Thunder è un giocatore capace di spaccare in due le partite grazie al suo mix di esplosività atletica, talento e carisma che lo fanno essere al centro del gioco di OKC. Soprannominato ‘Mr. Tripla Doppia’, ...

NBA – Michael Jordan stronca Westbrook e Harden : “record e triple doppie? Meglio 6 anelli” : Michael Jordan rifila una velenosa frecciatina a Russell Westbrook e James Harden: secondo MJ, più che i record personali contano i titoli vinti James Harden e Russell Westbrook sono due dei giocatori più incisivi della lega. Il primo, MVP in carica, è praticamente l’anima degli Houston Rockets, a suon di +30 punti a partita, falli guadagnati e punteggi arrotondati con i liberi sta trascinando la franchigia texana nelle zone alte ...

NBA – Paul George e Russell Westbrook da record : 2 triple doppie da +20 punti nella stessa partita : record storico per Paul George e Russell Westbrook nella sfida vinta dai Thunder contro i Blazers: i due sono diventati i primi compagni a far registrare due triple doppie da più di 20 punti nella stessa partita Notte storica per gli Oklahoma City Thunder. La sfida vinta da OKC contro Portland per 120 a 111 ha portato con sè un record straordinario, firmato dai due grandi talenti del roster dei padroni di casa: Paul George e Russell ...

NBA - Russell Westbrook show : 10 triple doppie consecutive ed un nuovo modo di stare in campo : NBA, il ‘nuovo’ Russell Westbrook sta impressionando in questa fase di stagione nella quale Paul George è salito in cattedra Russell Westbrook sta giocando un basket d’altissimo livello nelle ultime uscite dei suoi Thunder, piazzando un clamoroso record NBA. Il playmaker ha infatti capito che può affidarsi a Paul George come realizzatore puro, dosando le sue forze ed anche le sue forzature proverbiali degli anni passati. ...

NBA 2019 - i risultati della notte (12 febbraio) : George e Westbrook da record con la tripla doppia insieme - Harden mostruoso : notte piena di emozioni, numeri, statistiche e record, quella che la NBA ha regalato in quest’inizio di diciottesima settimana in compagnia della massima lega professionistica americana. Nel match vinto dagli Oklahoma City Thunder per 120-111 contro i Portland Trail Blazers arrivano record a profusione: Paul George e Russell Westbrook piazzano entrambi una tripla doppia, l’uno con 47 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, l’altro con ...

Basket - NBA : Gallinari trascina i Clippers - Westbrook eguaglia Chamberlain : NEW YORK - Serata memorabile in Nba per Danilo Gallinari. L'azzurro è stato il grande protagonista dell'incredibile rimonta dei Clippers a Boston. Sotto a un certo punto di 28 punti, la seconda ...