NBA – Russell Westbrook strepitoso | tripla doppia da 44 punti | è il miglior marcatore

NBA – Paul George e Russell Westbrook da record : 2 triple doppie da +20 punti nella stessa partita : record storico per Paul George e Russell Westbrook nella sfida vinta dai Thunder contro i Blazers: i due sono diventati i primi compagni a far registrare due triple doppie da più di 20 punti nella stessa partita Notte storica per gli Oklahoma City Thunder. La sfida vinta da OKC contro Portland per 120 a 111 ha portato con sè un record straordinario, firmato dai due grandi talenti del roster dei padroni di casa: Paul George e Russell ...

NBA - Russell Westbrook show : 10 triple doppie consecutive ed un nuovo modo di stare in campo : NBA, il ‘nuovo’ Russell Westbrook sta impressionando in questa fase di stagione nella quale Paul George è salito in cattedra Russell Westbrook sta giocando un basket d’altissimo livello nelle ultime uscite dei suoi Thunder, piazzando un clamoroso record NBA. Il playmaker ha infatti capito che può affidarsi a Paul George come realizzatore puro, dosando le sue forze ed anche le sue forzature proverbiali degli anni passati. ...

NBA - Gallinari trascina i Los Angeles Clippers. Russell Westbrook entra nella storia : ROMA - Tante sorprese nella notte NBA , a partire dalle grandi rimonte firmate Oklahoma City Thunder e Los Angeles Clippers . Russell Westbrook raggiunge Wilt Chamberlain ed entra nella storia con la ...

NBA : Russell Wesbrook nella storia - OKC rimonta Houston : Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 112-117 Una partita diverse dalle altre, dal fascino e dalla bellezza fuori dal comune. Una sfida da record, vinta in rimonta , e che rimonta, dai Thunder grazie ...

NBA – Russell Westbrook scrive un’altra pagina di storia : superato Michael Jordan nelle triple doppie consecutive : Nella sfida della notte contro i Grizzlies, Russell Westbrook mette a segno la sua 8ª tripla doppia consecutiva: superate le 7 di Michael Jordan Russell Westbrook continua a scrivere la storia del basket NBA. Il suo stile di gioco può piacere o non piacere, ma le sue qualità sono indiscutibili. Contrariamente non verrebbero fuori record del genere. Nella sfida vinta per 117-95 nella notte contro i Glizzlies, Westbrook ha messo a segno 15 ...

All-Star Game NBA 2019 – Scelto il sostituto di Oladipo : prima convocazione per D’Angelo Russell : Dopo l’infortunio accorsogli lo scorso 23 gennaio, Victor Oladipo non potrà prendere parte all’All-Star Game NBA 2019: al suo posto convocato D’Angelo Russell Dopo aver svelato l’intero lotto dei titolari del prossimo All-Star Game NBA, la lega ha reso note anche le riserve, fra le quali però figura il nome di Victor Oladipo, infortunatosi lo scorso 23 gennaio. Il problema fisico della stella dei Pacers durerà fino a fine stagione, dunque ...

Risultati NBA – Russell Westbrook in tripla doppia porta i Thunder alla vittoria : ko Clippers e Blazers : Bene Raptors, Thunder, Mavericks e Timberwolves: i Clippers perdono in trasferta senza Gallinari La regoular season NBA va in scena nella notte italiana con quattro match. Nessuna sorpresa per la sfida che ha visto di fronte i Raptors contro Sacramento. La franchigia di Toronto, seconda nella classifica della east conference, batte i Kings. Buone le prestazioni di Kyle Lowry e Fred VanVleet, entrambi a quota 19 punti. vittoria anche per i ...

NBA : Joel Embiid e Russell Westbrook non sono amici - e ci tengono a farlo sapere : Joel Embiid e Russell Westbrook non si sono mai amati, non è una novità. Ma la lunga serie di scontri tra i due si è arricchita dell'ennesima puntata dopo la partita , come al solito divertente, tra ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 gennaio) : D’Angelo Russell trascina i Nets con 40 punti. Belinelli protagonista con i suoi Spurs - problemi alla schiena per Gallinari : Sono sette le partite giocate in questa notte NBA: nessuna di esse si è conclusa al supplementare, ma molte hanno regalato battaglia fino alle ultime fasi, oltre a mostrare prestazioni individuali di primo livello. C’è la firma di Marco Belinelli sul successo dei San Antonio Spurs in casa dei Minnesota Timberwolves per 113-116: il giocatore di San Giovanni in Persiceto è protagonista del finale con cui la franchigia di Gregg Popovich ...

NBA - risultati della notte : Irving guida Boston - Brooklyn rimonta da -21 grazie a Russell : Boston Celtics-Memphis Grizzlies 122-116 È oramai diventato chiaro per tutti che i Boston Celtics sono la squadra di Kyrie Irving. Dopo i 27 punti con 18 assist realizzati contro Toronto, la point ...

NBA - Russell Westbrook : 'Sto giocando male - ho deluso i miei compagni' : Quando si tratta di puntare il dito contro i compagni, Westbrook non ha mai lesinato critiche. E così, per coerenza, adesso tocca a lui mettersi in discussione in uno dei maggiori momenti di calo ...