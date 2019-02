Nba | l’All Star Game “piega” la politica | James&co a Charlotte dopo la correzione

La Nba ha annunciato i giocatori titolari dell’All Star Game 2019 : La NBA ha annunciato i giocatori che partiranno titolari all’All Star Game del 2019, la partita esibizione che si tiene ogni anno a cui partecipano i giocatori più forti della lega. I titolari sono stati votati dai tifosi, dagli stessi

Nba – Isaiah Thomas pronto al rientro : i Nuggets puntano a riaverlo in campo prima dell’All-Star Game : Isaiah Thomas pronto al rientro in campo dopo l’operazione che gli ha impedito di scendere in campo con i Nuggets: la franchigia del Colorado conta di riaverlo prima dell’All-Star Game La riabilitazione, post operazione, di Isaiah Thomas prosegue a gonfie vele. Il playmaker che ha vestito le maglie di Cavs e Lakers nella scorsa stagione, viaggia a ritmo spedito verso il pieno recupero fisico che gli consentirà di esordire con i ...

Nba – Svelate le possibili maglie per l’All-Star Game 2019 - fan in rivolta : “sembrano prese al supermercato” [FOTO] : Sui social hanno iniziato a circolare le foto delle possibili maglie per l’All-Star Game 2019: diversi fan le hanno già bocciate Il 17 febbraio, data dell’inizio dell’All-Star Game Weekend, si avvicina a grandi passi e sui social sono spuntate le prime foto delle possibili maglie delle due squadre. Dalle foto circolate si può notare uno stile alquanto minimale: due divise, una bianca ed una nera (una di LeBron James e l’altra degli ...

Nba 2019 - Danilo Gallinari insegue l’All-Star Game : “Tifosi italiani - votatemi”. L’azzurro a caccia di un sogno : Danilo Gallinari sta disputando una buona stagione con i Los Angeles Clippers, il cestista italiano si sta esprimendo su ottimi livelli e si sta facendo sentire con una certa frequenza dall’arco dei tre punti. Il 30enne è ormai un punto di riferimento in questa squadra, ora attesa da otto partite in casa nelle prossime undici giornate della NBA: sarà un momento fondamentale della stagione che sarà determinante anche in vista dei ...

Nba – Ammutinamento Bulls! Salta l’allenamento - meeting di 2 ore fra soli giocatori : spunta il gruppo WhatsApp segreto : Un gruppo WhatsApp per decidere se presentarsi all’allenamento, meeting straordinario fra i giocatori dal quale coach Boylen è stato escluso: in casa Chicago Bulls la situazione è delicatissima Fermi tutti: prima che la nave dei Chicago Bulls affondi definitivamente, c’è spazio per un Ammutinamento in piena regola! La sconfitta patita contro i Celtics, arrivata con 56 punti di svantaggio (la più ampia della storia della ...