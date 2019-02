NBA | i New Orleans Pelicans hanno licenziato il General Manager Dell Demps

Basket - NBA : New Orleans ferma la corsa di Oklahoma - cinque di fila per Orlando : WASHINGTON - Oklahoma rallenta la rincorsa al secondo posto della Western Conference. I Thunder, 37-20,, nel giorno dell'annuncio dell'ingresso nel roster di Markieff Morris, cedono 131-122 in casa ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 febbraio) : Westbrook ancora in tripla doppia - ma OKC va ko. Vittorie di New York ed Orlando : Solo tre partite nella notte NBA che anticipa l’All Star Game 2019. Russell Westbrook mette a segno la sua undicesima tripla doppia consecutiva (44 punti, 14 rimbalzi ed 11 assist), ma gli Oklahoma City Thunder cadono sul campo dei New Orleans Pelicans per 131-122. Per i padroni di casa un successo arrivato nonostante un Anthony Davis seduto in panchina per tutto il secondo tempo per un problema alla spalla sinistra e con Julius Randle (33 ...

NBA - i New York Knicks sono un disastro e in estate le cose potrebbero - non - cambiare : e i 16 con 15 rimbalzi di Enes Kanter; due dei tanti sacrificati nell'ultima settimana di mercato in cui i Knicks hanno gettato la maschera e fatto capire al mondo NBA le loro intenzioni, mettendo ...

Mercato NBA - New York Knicks : Kevin Durant spunta nella campagna abbonamenti 2019 : Quando si parla di Mercato, ogni mossa è lecita pur di provare a raggiungere l'obiettivo. Anche una provocazione, com'è stata interpretata da molti la scelta dei New York Knicks " poi rettificata, ma ...

NBA - risultati della serata : Toronto vince coi Clippers - Memphis passa a New York : Toronto Raptors-L.A. Clippers 121-103 Nella NBA si chiamano " schedule loss ", le sconfitte dovute al calendario. Meno di 24 ore dopo aver rimontato 25 punti di svantaggio a Detroit, i Clippers si ...

NBA : Belinelli guida gli Spurs contro New Orleans - James non c'è e Lakers ko : Quinta vittoria consecutiva per i San Antonio Spurs che, grazie ai 17 punti di un ispirato Marco Belinelli, superano 113-108 New Orleans. Dopo i 40 minuti nel derby contro i Clippers, LeBron James ...