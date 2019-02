Napoli | Hamsik | ' Tornerò per i saluti Insigne è il capitano perfetto'

Hamsik saluta i tifosi : «Posso solo ringraziare Napoli» : ROMA - Manca poco alla partenza di Marek Hamsik per la Cina. L'ex capitano del Napoli ha voluto ancora salutare i tifosi. " Posso solo ringraziare Napoli e il presidente De Laurentiis, sono orgoglioso ...

Marek Hamsik saluta Napoli : “tornerò per il giro di campo - Insigne il mio erede” : Marek Hamsik ha deciso di cambiare aria lasciando la ‘sua’ Napoli per approdare al Dalian, nel campionato cinese Marek Hamsik si appresta a sbarcare in Cina per la sua nuova esperienza al Dalian, dopo una lunga militanza al Napoli. Il calciatore slovacco si sentiva a casa in terra partenopea e lasciare il club non è stato facile, come rivelato quest’oggi ai microfoni di Skysport dallo stesso centrocampista: “Quando ...

Napoli - Insigne saluta Hamsik : "Grazie di tutto amico mio" : Da un capitano all'altro. Da un pezzo di Napoli , della storia del Napoli, a un napoletano doc, fin dentro al midollo. Lorenzo Insigne raccoglie l'eredità di Marek Hamsik e lo saluta con un messaggio ...

Napoli - Insigne saluta Hamsik : la lettera commovente all’ex compagno : “Caro Marek, da quando ho avuto la fortuna di indossare la maglia della squadra della mia citta’, sei sempre stato presente come Amico, compagno e Capitano”, è stato fortissimo il legame che ha sempre unito Lorenzo Insigne e Marek Hamsik, lo slovacco ha deciso di trasferirsi in Cina ma il futuro sarà sempre al Napoli: “Napoli accoglie tutti a braccia aperte ma tu sei riuscito a creare fin da subito un legame ...

Napoli - il commovente saluto di Insigne ad Hamsik : “sei un esempio - noi saremo sempre la tua famiglia” : Il nuovo capitano azzurro ha voluto salutare il centrocampista slovacco, passato ufficialmente ai cinesi del Dalian Marek Hamsik ha salutato il Napoli, trasferendosi ufficialmente al Dalian dopo dodici anni trascorsi in maglia azzurra. La fascia di capitano, da tanto tempo al braccio dello slovacco, è passata adesso su quello di Lorenzo Insigne, che ha voluto consegnare un messaggio social al suo ormai ex compagno. Tramite il proprio ...

Hamsik dà l'addio : "Napoli tatuato sulla pelle. Sognavo un saluto diverso" : Marek Hamsik è ufficialmente un calciatore del Dalian Yifang. Lo slovacco lascia Napoli e il Napoli dopo 12 anni che gli hanno permesso di entrare nella storia del club partenopeo. Il centrocampista ...

Napoli - De Laurentiis : "Grazie Hamsik - almeno 3 innesti col mercato d'estate" : Un saluto ad Hamsik e la prospettiva di una rivoluzione estiva sul mercato. Aurelio De Laurentiis da Zurigo volta pagina e guarda avanti. L'Europa League gli interessa, "vogliamo andare avanti", e fa ...

Hamsik : 'Napoli tatuata sulla pelle. Tornerò per il giro di campo' : 'Per prima cosa mi devo scusare con voi tifosi azzurri: volevo, speravo, sognavo di salutarvi con un grande giro di campo abbracciato dal vostro applauso. Mi avete sempre sostenuto e amato ...

Una lunga lettera d’amore - Hamsik saluta : “Napoli ce l’ho tatuata sulla pelle - vi amerò per sempre” : Il centrocampista slovacco ha salutato i tifosi napoletani con una lunga lettera pubblicata sul proprio profilo Instagram Una storia finita dopo dodici anni, una carriera lunga (quasi) una vita e piena di gioie e soddisfazioni. Marek Hamsik saluta Napoli, lo fa con il cuore colmo di tristezza per tutto ciò che lascia, amore dei tifosi in primis. Il centrocampista slovacco si trasferisce in Cina, dove indosserà la maglia del Dalian, società ...

Marek Hamsik - addio al Napoli su Instagram : 'Sempre nel mio cuore' : La notizia era nell'aria da un po'. L'ufficialità del trasferimento di Marek Hamsik in Cina, al Dalian Yifang ,, è arrivata soltanto dopo le 12:30 dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , a ...

