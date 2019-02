Napoli | arrestati padre e figlio sorpresi con la pistola a San Silvestro

Guerra tra clan alla periferia di Napoli - arrestati i killer dei fratelli Girardi : Cinque pregiudicati sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Napoli, che ha ricostruito, sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, tre omicidi commessi tra il 2006 e il 2009 nell'...

Napoli - in cella la coppa dello spaccio : marito e moglie arrestati con il carico di cocaina : Avevano appena ceduto una dose di cocaina a un 30enne, su via Agnano Astroni, quando sono stati boccati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero: sono stati arrestati così Domenico ...

Arrestati altri due ultrà nell'inchiesta sugli scontri tra ultras di Inter e Napoli di S.Stefano : Uno dei due fermati è il capo della curva nord nerazzurra dei Vikings, Nino Ciccarelli. A entrambi viene contestato anche l'omicidio volontario -

Scontri Inter-Napoli - arrestati altri due ultras dopo la morte di Daniele Belardinelli : stato arrestato Nino Ciccarelli, uno dei leader della curva dell'Inter, per gli Scontri dello scorso 26 dicembre prima di Inter-Napoli in cui ha perso la vita Daniele Belardinelli. Ciccarelli era tra ...

Altri due ultrà sono stati arrestati per gli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli : Due ultrà interisti sono stati arrestati per aver partecipato agli scontri avvenuti il 26 dicembre prima di Inter-Napoli e in cui era morto Daniele Belardinelli, un ultrà del Varese, tifoseria gemellata con quella interista. Gli arrestati sono Nino Ciccarelli, storico capo

Le notizie del giorno – Arrestati 5 tifosi del Napoli - deferito il Torino e Cairo : Le notizie del giorno – Aggiornamenti nelle ultime ore per quanto riguarda il Napoli, in generale il mondo del calcio deve fare i conti con spiacevoli episodi di violenza che si stanno verificando principalmente nelle ultime settimane. Nel dettaglio nelle ultime ore gli agenti della Digos della Questura di Napoli hanno eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere e dieci perquisizioni a carico di altrettanti ...

Scontri Napoli-Verona - due arrestati già coinvolti in un blitz contro romanisti : Sono stati arrestati tifosi del Napoli per gli Scontri in occasione della partita contro il Verona dello scorso 6 gennaio, colpiti dal provvedimento anche due persone già destinatarie di misure cautelari per avere preso parte all’agguato nei confronti di tifosi della Roma lo scorso aprile nel match di ritorno di Champions League contro il Barcellona. Si tratta di Carmine Cacciapuoti e di Diego Infante, finiti in carcere anche Tommaso ...

Inter-Napoli - restano in carcere i tre ultrà arrestati dopo l’agguato ai partenopei : Il gip di Milano, Guido Salvini, ha convalidato l’arresto dei tre ultras dell’Inter in relazione all’assalto contro i van dei tifosi del Napoli durante il quale è morto, travolto da un suv, uno dei leader del tifo organizzato di Varese, Davide Belardinelli. Per i tre ultras - Francesco Baj, 31 anni, Luca Da Ros, 21 anni, e Simone Tira, 31 anni - il...

Inter-Napoli - restano in carcere i tre ultrà arrestati dopo la morte del tifoso varesino : Il gip di Milano, Guido Salvini, ha convalidato l’arresto dei tre ultras dell’Inter in relazione all’assalto contro i van dei tifosi del Napoli durante il quale è morto, travolto da un suv, uno dei leader del tifo organizzato di Varese, Davide Belardinelli. Per i tre ultras - Francesco Baj, 31 anni, Luca Da Ros, 21 anni, e Simone Tira, 31 anni - il...

Napoli - Sputano e rapinano giovane turista - arrestati due uomini : Gli agenti della Polizia di Stato dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato Moreno Abbruzzese 22enne originario di Torre del Greco e un cittadino algerino 44enne per i ...

Scontri Inter-Napoli - uno degli arrestati accusa il capo della curva nerazzurra : Uno dei tre ultras arrestati per gli Scontri prima della partita Inter Napoli ha fatto il nome di uno degli ispiratori dell'attacco dei nerazzurri contro i partenopei. Si tratterebbe di uno del leader della curva dell'Inter. L'uomo sta rispondendo alle domande del gip di Milano Guido Salvini nel carcere di San Vittore. La sua scelta costretto il suo avvocato a rinunciare al mandato perché l'ultrà indicato era già un suo ...

Inter-Napoli - morto tifoso investito prima del match | Questura : arrestati 3 ultrà per scontri fuori San Siro : Il 35enne era fra gli oltre cento ultrà (tifosi di Inter, Varese e Nizza) che hanno assalito alcuni pulmini di tifosi partenopei. Tre arresti, il questore vuole il pugno duro contro la curva nerazzurra

Morto il tifoso investito prima di Inter-Napoli | Questura : "Arrestati tre ultrà" : Si chiama Daniele Belardinelli il tifoso Morto investito prima della partita con il Napoli. Originario di Varese, 35 anni, aveva ricevuto in passato un Daspo di cinque anni. Era fra gli oltre cento ultrà (tifosi di Inter, Varese e Nizza) che hanno assalito alcuni pulmini di tifosi partenopei

Morto il tifoso investito prima di Inter-Napoli | Questura : "Arrestati due ultrà" : Tragedia nei pressi di San Siro prima di Inter-Napoli: è Morto, per la gravi ferite riportate, il tifoso interista investito da un van di supporter napoletani. Inutile il ricovero all'Ospedale San Carlo e l'intervento chirurgico d'urgenza per il 35enne