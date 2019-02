MotoGP | le 5 vittorie leggendarie di Valentino Rossi

MotoGP - polemiche tra Lorenzo e l’agente di Petrucci : “Ho solo 5 titoli e 68 vittorie in più” : Un colpo di mercato che ha portato alcune polemiche: Jorge Lorenzo si è trasferito dalla Ducati alla Honda ufficiale, mentre sulla Rossa è arrivato Danilo Petrucci. Stipendio ovviamente molto più basso per l’italiano in confronto al maiorchino, come ha sottolineato in un’intervista il manager del nativo di Terni: “Danilo non ha ancora vinto un GP ma Lorenzo ha preso 25 milioni in due anni, la differenza tra i due piloti è ...