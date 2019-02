Mondiali Sci | a Kristoffersen il Gigante davanti a Hirscher e Pinturault Male gli azzurri

Mondiali di sci - Kristoffersen nuovo campione dello slalom gigante : Marcel Hirscher battuto. La notizia scuote il Mondiale di Aare che saluta il nuovo campione dello slalom gigante: è il norvegese Henrik Kristoffersen , riuscito a conquistare finalmente la prima ...

Sci alpino - Pagelle Gigante maschile Mondiali 2019 : Kristoffersen si “vendica” al momento giusto - Hirscher e Pinturault masticano amaro - gli italiani vanno ko : Henrik Kristoffersen vince il Gigante maschile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019 e va ad aprire un podio che, in questo ordine, era difficile da prevedere. I tre protagonisti erano i grandi favoriti, certo, ma non era semplice pensare al ko di Marcel Hirscher. Il norvegese invece vince, l’austriaco mastica un boccone amaro, mentre Alexis Pinturault, non replica l’ottima prima manche e si deve accontentare della medaglia di ...

Mondiali di sci : gigante maschile - oro a Kristoffersen : ÅRE, SVEZIA, - Mancano solo le due gare di slalom speciale prima dell'epilogo dei Mondiali di sci . Il gigante maschile è una battaglia a tre: dopo la prima manche il podio provvisorio è ...

Sci - Mondiali : Kristoffersen vince il gigante maschile - battuto Hirscher : ÅRE, SVEZIA, - Ai Mondiali di sci è tempo dello slalom gigante maschile: il super favorito Marcel Hirscher al termine della prima manche è al secondo posto, staccato di 10 centesimi da Alexis ...

Sci Mondiali Are Kristoffersen beffa Hirscher ed è oro in gigante - male gli azzurri : ROMA - Oro in gigante al norvegese Henrik Kristoffersen in 2.20.24 24 anni e prima medaglia iridata in carriera. 'Solo' argento per l'austriaco Marcel Hirscher in 2.20.44 e bronzo al francese Alexsi ...

Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 : Henrik Kristoffersen strappa lo scettro a Marcel Hirscher. Italia comparsa : Nella sua stagione più difficile, Henrik Kristoffersen disputa la gara perfetta ed arpiona la medaglia d’oro in Gigante ai Mondiali di sci alpino 2019 in corso di svolgimento ad Are (Svezia). Il 24enne norvegese si è tolto il lusso (e lo sfizio) di precedere l’acerrimo rivale Marcel Hirscher, dal quale era sempre stato regolarmente battuto nei grandi appuntamenti. Medaglia di bronzo per il francese Alexis Pinturault, che si trovava ...

Mondiali Sci 2019 - le sensazioni degli azzurri dopo la 1ª manche del gigante maschile : Moelgg si ritira : Lo sciatore azzurro non prenderà parte alla seconda manche per risparmiare le forze in vista dello slalom di domenica Alexis Pinturault è al comando della prima manche del gigante maschile ai Mondiali di Are, in Svezia. Il francese guida col tempo di 10’09”97 davanti all’austriaco Marcel Hirscher, staccato di dieci centesimi. Terzo il norvegese Henrik Kristoffersen a diciotto centesimi. La febbre della vigilia ha ...

LIVE Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 in DIRETTA : Pinturault si gioca l’oro con Hirscher : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove prosegue il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Il grande favorito della gara iridata di Are è sempre lui, l’austriaco Marcel Hirscher che va a caccia della sua prima medaglia dei Mondiali, in una gara dove parte super favorito, forse più ...

